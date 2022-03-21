OnlyFans modeli Orla’dan Prens Harry’e ilginç çağrı! “Geri dön, ömür boyu ücretsiz çıplak...”

OnlyFans fenomeni Orla’nın son paylaşımındaki açıklama herkesi şaşırttı. Orla, Prens Harry’yi ücretsiz çıplak fotoğraflar ve kişisel koruma ile İngiltere’ye geri döndürmeyi hedeflediğini söyledi. Kendisini Meghan Markle’ın daha seksi versiyonu olarak tanımlayan Sussex Dükü, Kraliyet ailesinin görevlerinden istifa ettiğini açıklayan Prens Harry’in hayatını daha iyi hale getirmek istediğini açıkladı.

“BANA KARŞI KOYMAKTA ZORLANACAK”

Prens Harry, 2020 yılının başında Kreliyet görevlerinden ayrıldığını açıklayarak yılın büyük bir kısmını Amerika Birleşik Devletleri ve Kanada’da yaşamaya başladı. Görevlerinden ayrıldığından itibaren sadece ülkesini 2 kez ziyaret eden Prens Harry için OnlyFans modeli ilginç bir çağrıda bulundu.

Eski Sussex Dükü’nün karşı konulamaz olduğunu dile getiren Orla, “Prens Harry benim ülkemdeki kadınlar için oldukça anlamlı bir sembol. Eşi Meghan Markle onu ülkesinden başka bir yere sürüklediğinden beri kötü zamanlar yaşıyoruz. Bence evinin çevresinde geri dönüşü onu yeniden alevlendirecek. Sarışınlara karlı her zaman zaafı olmuştu. Bu yüzden bana karşı koymakta zorlanacağını biliyorum. Ücretsiz abonelik teklifimin ve sınırsız çıplaklığın prensi geri getireceğini umuyorum” diye konuştu.



