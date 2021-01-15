OnlyFans modeli, Papa Francis’ten Playboy fotoğraflarını kutsamasını istedi

Brezilyalı OnlyFans modeli Lunna Leblanc Danimarka’daki bir derginin gelecek sayısında kapakta yer almaya hazırlanıyor.

OnlyFans modeli Papa’dan Playboy fotoğraf çekimini kutsamasını istedi.

23 yaşındaki model Danimarka baskısının gelecek sayısında kapakta yer alacak.

LeBlanc, Papa’nın sosyal medya postlarından ilham aldığını söyledi.

23 yaşındaki Lunna LeBlanc “Papa’nın Playboy’da başarılı olmam için dua etmesini istiyorum” dedi. Papa’dan dua etmesini istemenin saygısızlık olduğu eleştirilerine ise LeBlanc şöyle dedi, “Bana isteğimin geçersiz olduğu ve Papa’yı takip edemeyecek kadar şehvetli olduğum söylendi” dedi.

LeBlanc’ın Papa’nın onayını almak için gerçek bir girişimde bulunup bulunmayacağı ise açık değil. Aylar önce Papa’nın Instagram hesabından iki kez şehvetli fotoğrafları beğenmiş olduğunun görülmesi tartışmalara yol açmıştı.

"PAPA'NIN FAVORİSİ"

Kasım ayında Papa’nın Instagram hesabının Natalia Garibotto adlı modele ait bir fotoğrafı beğenmiş olduğu görüldü. Garibotto ise bunun üzerine “Annem fotoğraflarımdan nefret ederdi, ama Papa beğendi” yazdı. Natalia Instagram profil açıklamasını ise “Papa’nın favorisi” olarak değiştirdi.