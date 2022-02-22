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OnlyFans modeli Scarlett Jones, arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını itiraf etti! “Yakın arkadaşımın...”

22.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sheffield Üniversitesi'nde Hukuk bölümünden mezun olduktan sonra OnlyFans hesabında seksi pozlarını satarak aylık gelirini binlerce sterline yükselten Scarlett Jones, yakın arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını dile getirdi. Jones, “Ona özel olarak mesaj attım ve orada neler yaptığımı görmek istediğini söyledi. Bunu gerçekten ürkütücü buldum ve bir sınırın aşıldığını hissettim” dedi.

OnlyFans modeli Scarlett Jones, arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını itiraf etti! “Yakın arkadaşımın...”

Çocukluğundan itibaren katı Katolik kurallar çerçevesinde büyütüldüğünü ifade eden Jones, hukuk bölümü bitirdikten sonra kariyerinde değişiklik yapmak istediğini fark ettiğini söyledi. Ebeveynlerinin OnlyFans hesabını keşfetmesinden sonra kendisiyle konuşmadığını dile getiren Jones, mezuniyetine bile gelmediklerini söyledi. Üniversite yıllarında OnlyFans hesabını açtığını ve içerik üretmeye başladığını anlatan Jones, geniş bir takipçisi kitlesi bulunmasına rağmen okuldaki yakın arkadaşının abonesi olduğunu öğrendiğinde hayatında lk kez utandığını itiraf etti. Jones, "Eğer okuldan bir erkekse sorun yok ama yakın bir arkadaşım bana garip geldi." diye konuştu.

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OnlyFans hesabında yaptığı paylaşımlar sayesinde aylık olarak 7 bin sterlin (yaklaşık 131 bin TL) kazandığını ifade eden Jones, avukatlık yapmadığı için pişman olmadığını söyledi. Abonelerin özel isteklerini yerine getirdiğinde oldukça cömert ücretlerle kendisini ödüllendirdiğini belirten Jones, “Bence en iyi OnlyFans içerik oluşturucuları, insanlara saygı duyan gerçek kişilerdir. Abonelerimin kimlerden oluştuğunu her zaman takip ettim” ifadelerini kullandı.

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OnlyFans
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