OnlyFans modeli Scarlett Jones, arkadaşının OnlyFans’ta abonesi olduğunu öğrendiğinde utandığını itiraf etti! “Yakın arkadaşımın...”

Çocukluğundan itibaren katı Katolik kurallar çerçevesinde büyütüldüğünü ifade eden Jones, hukuk bölümü bitirdikten sonra kariyerinde değişiklik yapmak istediğini fark ettiğini söyledi. Ebeveynlerinin OnlyFans hesabını keşfetmesinden sonra kendisiyle konuşmadığını dile getiren Jones, mezuniyetine bile gelmediklerini söyledi. Üniversite yıllarında OnlyFans hesabını açtığını ve içerik üretmeye başladığını anlatan Jones, geniş bir takipçisi kitlesi bulunmasına rağmen okuldaki yakın arkadaşının abonesi olduğunu öğrendiğinde hayatında lk kez utandığını itiraf etti. Jones, "Eğer okuldan bir erkekse sorun yok ama yakın bir arkadaşım bana garip geldi." diye konuştu.

AYLIK KAZANCI DUDAK UÇUKLATTI

OnlyFans hesabında yaptığı paylaşımlar sayesinde aylık olarak 7 bin sterlin (yaklaşık 131 bin TL) kazandığını ifade eden Jones, avukatlık yapmadığı için pişman olmadığını söyledi. Abonelerin özel isteklerini yerine getirdiğinde oldukça cömert ücretlerle kendisini ödüllendirdiğini belirten Jones, “Bence en iyi OnlyFans içerik oluşturucuları, insanlara saygı duyan gerçek kişilerdir. Abonelerimin kimlerden oluştuğunu her zaman takip ettim” ifadelerini kullandı.



