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OnlyFans modeli Shona River, Manchester United'ın üç yıldızıyla birlikte olduğunu açıkladı! "İndirim için pazarlık yaptı"

07.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Shona River, isimlerini vermese de bazı ünlülerin kendileriyle iletişime geçtiğini iddia etti. Fenomen isim ünlü bir futbolcunun fotoğraflarını satın almak için kendisiyle pazarlık yaptığını ve indirim istediğini öne sürdü. River’in itirafı sosyal medyanın gündemine oturdu.

OnlyFans modeli Shona River, Manchester United'ın üç yıldızıyla birlikte olduğunu açıkladı! "İndirim için pazarlık yaptı"

OnlyFans’ta müstehcen pozlarını satarak binlerce dolar kazanan model River, ünlü isimlerin kendisini takip ettiğini hatta farklı hesaplar üzerinden abonelik aldıklarını söyledi. Ünlü futbolcuların kendisinin hayranı olduğunu ifade eden River, fotoğraflarını satın almadan önce iletişime geçtiğini ve indirim için pazarlık yaptığını belirtti.

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“İSMİNİ HİÇBİR ZAMAN AÇIKLAMAYACAĞIM”

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Futbolcunun kimliğini hiçbir zaman açıklamayacağını ve bu bilgiyi tamamen kendisine saklayacağını dile getiren River, “Gerçekten çok garipti. Daha önceden tanıdığım bir insan benimle iletişim kurmak istiyordu. Önce çok heyecanlandım ama sonrasında durumun normal olduğunu fark ettim. Diğer hayranlarım gibi bana inanılmaz güzel davrandı. Sadece indirim için pazarlık yapmak çok tuhaftı” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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