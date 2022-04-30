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OnlyFans modeli sosyal medyadan yasaklanmasından sonra işinden de kovuldu! Nedeni şaşırttı

30.04.2022 10:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nicole Doshi, abonelerle bir seks çekilişi teklif ettikten sonra OnlyFans'tan yasaklandı. Sosyal medyadaki kariyerinin sona ermesinden sonra Doshi, bir masaj salonunda çalışmaya başladı. Doshi’nin müşterilerine ek hizmetler sunduğunu öğrenen patronu ise eski OnlyFans modelinin işine son verdi. Doshi ise insanların belirli kalıplar arasında sıkışmasından sıkıldığını söyleyerek isyan etti.

OnlyFans modeli sosyal medyadan yasaklanmasından sonra işinden de kovuldu! Nedeni şaşırttı

Çinli model, Amerika Birleşik Devletleri’ne taşındıktan sonra çeşitli işlerde çalıştı. İlk olarak emlak danışmanlığı yapan Doshi, ardından ise yetişkin film yıldızı olmaya karar vererek kariyerinde ani bir değişikliğe imza attı. Yetişkin film yıldızı olarak ünlendikten sonra OnlyFans hesabını kuran Doshi, yakın zamanda No Jumper podcast'inde konuşarak abonelerine özel olarak oluşturduğu seks çekilişi nedeniyle OnlyFans’tan yasaklandığını söylemişti. Doshi OnlyFans itirafından sonra kariyeriyle ilgili yeni bir itiraf daha yaptı. Doshi, Plug Talk podcast'inin bir bölümünde masaj salonunda çalıştığını ve işinde kovulduğunu anlattı.

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“DAHA İYİ BİR FİKİR BULDUM”

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Kariyerinde tuhaflıkları nedeniyle sürekli zorluk yaşadığını dile getiren Doshi, “Çalıştığım yer normal bir masaj salonuydu. İşe alındığımda cilt bakımı da yaptığımız güzellik salonu kısmında çalıştım. Patron beni masöz olarak tuttu, sadece kadınlara masaj yaptırdı. Kadınlardan bahşiş almaya başlayınca daha iyi bir fikir buldum. Sokakta erkeklere kartvizit dağıttı. Benim numaram vardı. 'Hey efendim, benden masaj ister misiniz?' dedim. Bu yüzden bir sürü adam geldi ve onlara masaj yaptım” dedi.

Durumun 1 yıl boyunca devam ettiğini belirten Doshi, sonucunda ise patronunun anladığını ve onu işten kovduğunu söyledi. Patronunun üzerine yürüyerek işletmesini lekelediğini söylediğini belirten Doshi ise verilen tepkiyi anlamsız bulduğunu anlattı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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