OnlyFans modeli takipçilerini şaşırttı! “Doğada özgür olmak istiyorum” dedi, tamamen soyundu

İsviçre’de yaşayan bir sosyal medya fenomeni Nova Jewels, geçtiğimiz günlerde abonelerine idrarını yaptığı anları paylaştığını söyleyerek dikkatleri üzerine çekmişti. OnlyFans modeli bu sefer de doğa yürüyüşü sırasında tamamen kıyafetlerini çıkarttığı bir pozunu takipçileriyle paylaştı.

“YATAK ODASI ÇEKİMLERİNDEN SIKILDIM”

OnlyFans’a başladığı günden beri ilginç fikirlerin peşinden gittiğini ve yenilikçi davranmaya çalıştığını ifade eden Jewels, “Yatak odamda fotoğraf çekmekten sıkılmıştım. Bu yüzden dışarı çıkıp içeri daha heyecanlı ve maceralı hale getirmeye karar verdim. Elbette bu konuda mümkün olduğunca dikkatli olmaya çalışıyorum.” dedi.

Doğada fotoğrafçısıyla beraber yaptığı çekimlerde kendisini daha iyi hissettiğini dile getiren Jewels, “Daha önce bir şelalede fotoğraf çekmek üzereydik ama bir adamın balık tuttuğunu fark ettik. Konuştuklarımızı duyup kamera ekipmanlarını gördüğünde biz çekime devam ederken bir kenarda durup bizi izlemeyi tercih etti” diye konuştu.

“BEN NÜDİST DEĞİLİM”

Kendisini bir sanatçı olarak değerlendirdiğini söyleyen OnlyFans modeli, “Ben bir nüdist değilim, sadece güzel fotoğraflar elde etmeyi seviyorum. Bunun için elimden gelenin fazlasını yapıyorum” dedi.



