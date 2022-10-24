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Onlyfans modeli Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrasında hayatının şokunu yaşadı! Kafatası patladı

24.10.2022 08:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye dünyanın birçok yerinden kişinin özellikle estetik operasyonlar için ilk tercihleri arasında bulunuyor. Ülkemiz yurtdışından gelen insanlara diğer ülkelere göre çok daha uygun ve başarılı sonuçlar vadediyor. Ancak bazı problemler estetik operasyonların başarısız sonuçlanmasına ve dünyaya kötü tanıtılmamıza neden olabiliyor. Onlyfans modeli TikTok hesabında Türkiye'de yaşadığı estetik operasyonun nasıl hüsranla sonuçlandığını paylaştı.

Onlyfans modeli Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrasında hayatının şokunu yaşadı! Kafatası patladı

Weronika isimli bir Onlyfans modeli TikTok hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda son zamanlarda oldukça trend olan 'kedi gözü' ameliyatı için Türkiye'ye geldiğini belirtti. Türkiye'de ameliyat olan Weronika ülkesine dönerken uçuş esnasında kafatasının patladığını açıkladı. Weronika, " Uçaktaydık, her şey sakindi. Uyuduk çünkü gece 2'den beri seyahat ediyorduk ve uyandığımda çok acı çekiyordum. Her şey gerçekten acıtıyordu. Kalktım, tuvalete gittim ve bu sesli patlamayı duydum ve kalbim çok hızlı çarpıyor gibiydi ve 'Ne oluyor?' dedim." dedi.

AÇILAN KESİKTEN KAN AKMAYA BAŞLADI

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Weronika ağzıyla patlama sesini taklit etmeden önce, "Açılan kesik kulağımın arkasındaydı ve oldukça gürültülüydü," dedi. "Hemen sonra, bu sıcak sıvının boynumdan aşağı damladığını hissetmeye başladım... Kandı," diye devam etti ve akıntının ayrıca kokulu sarımsı bir madde içerdiğini de sözlerine ekledi.

UÇAĞIN BASINCI PATLAMAYA YOL AÇTI

Weronika, cerrahının kedi gözü prosedürü sırasında kulağının arkasına sıvı tahliyesi yerleştirdiğini açıklamaya devam etti. Ama görünüşe göre sıvılar tamamen boşalmamıştı, bu da derisinin şişmesine ve nihayetinde kafasının arkasındaki naylon dikişlerin yırtılmasına neden oldu. Uçak kabinindeki "basıncın", dayanılmaz patlamasına da katkıda bulunduğuna inanıyordu.

"ÇOK ACI ÇEKTİM"

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Kanamayı dokularla durdurmaya çalışan Weronika, "Patladığı zaman, tüm sıvı tek seferde dışarı fışkırdı" dedi. O ve erkek arkadaşı, uçuş süresince bandajları ve dokuları kafasında tutmaya karar verdiler, hasarı değerlendirmeyi ve indikten sonra cerrahıyla iletişime geçmeyi kabul ettiler. “Uçuşun geri kalanında çok acı çektim” diye itiraf etti. "Çok sıcak hissettim ve tüm bu sıvı bu dokuya akıyordu. Dürüst olmak gerekirse iğrençti.”

ERTESİ SABAH UYANDIĞINDA AÇILAN DELİK KOKMAYA BAŞLAMIŞTI

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Weronika yere indiğinde saçındaki kanı yıkadı ve doktora göndermek için kafasındaki "büyük deliğin" resimlerini çekti. Cerrahın sadece yeniden dikiş için tıbbi yardım almamasını ve reçeteli antibiyotik kremini bölgeye uygulamaya devam etmesini tavsiye ettiğini iddia etti. “Ama ertesi sabah uyandım ve delik enfekte oldu” dedi. “Bu sarı, yapışkan sıvıyı sızdırıyordu ve kelimenin tam anlamıyla kokuyordu. Çok iğrençti." Bu nedenle, enfeksiyonu bastırmak için Weronika'nın erkek arkadaşı, dezenfektanın yardımcı olacağını umarak iyotu deliğe bastırdı. "Ama yine patladı ve içinden bir şeyler çıktı. Çok iğrençti." dedi.

İZLEYENLER HAYRETE DÜŞTÜ

TikTok takipçileri bu video karşısında oldukça korktuklarını belirtti. Şaşkın bir yorumcu "Yeni başarının kilidi açıldı: Uçakta kafa patlaması korkusu" dedi.
“Bunu okurken neredeyse kendimden geçiyordum” dedi bir başkası. Ancak çoğu izleyici, bu üzücü deneyimden kurtulduğuna şaşırdı. Şaşırmış bir seyirci, "Hayatta olduğun gerçeğinin üstesinden gelemiyorum," dedi.


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