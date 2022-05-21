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OnlyFans modeli utandı! Müstehcen fotoğraf çekimine sürpriz polis baskını

21.05.2022 18:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yetişkin sitesi OnlyFans'da tanınan bir içerik üreticisi olan Belle Grace, sık sık ürettiği içeriklere bir yenisini eklemek için tuttuğu bir otel odasında başına gelenleri anlattı. Çekim esnasında kendisini izleyen bir komşunun ihbarı üzerine polisin odayı bastığını söyleyen genç kadın, utanç dolu anlarını anlattı.

OnlyFans modeli utandı! Müstehcen fotoğraf çekimine sürpriz polis baskını

İngiltere'den Belle Grace, yalnızca yetişkinlere yönelik platformdaki müstehcen içerikleriyle tanınıyor. Sık sık yeni ve ilginç yetişkin oyuncaklarıyla yaptığı deneyleri kaydettiği için kendisinin büyük bir cinsellik bağımlısı olduğunu iddia eden genç kadın, en son satın aldığı bir kayışla fotoğraf çekimi yaparken, polisle tarafından basıldı ve o anları anlattı.

POLİSLER PENCEREDEYDİ

Belle ve arkadaşı çekim için bir otelde rezervasyon yaptırmışlardı. Penceredeki bir sahneyi çekmek için akşam olmasını bekleyen ikili karşı balkonda onları izleyen birini fark etti. 30 dakikalık bir aradan sonra çift yeniden çekim yapmaya karar verdi, ancak bu sefer polis yoldan geçiyordu. Tam bitirip giyinecekken pencerede bir ses duydular ve yatak odasının penceresindeki polisleri fark ettiler.

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ODADA ERKEK YOKTU

Belle "O esnada çekim yaptığımız yerde çıplak duruyordum ve polisler yatak odasının penceresinden doğrudan daireyi görebiliyordu." dedi. Polisin gelip odayı incelediğini, ancak orada iki kadının bulunduğunu ve hiçbir erkeğin olmadığını söyleyen Belle, "Memurlar içeri girdiklerinde, tek görebildikleri, iç çamaşırları, seks oyuncakları ve yağla dolu iki bavuldu." dedi.

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POLİSLER DE UTANDI

GRAC

Belle, polislerin iki kişinin seks yaptığına dair raporlar olduğu için dairede erkek olup olmadığını sorduğunu söyledi. Polisin de onlar kadar utandığını kabul eden Grace, onlara pencereden uzak durmalarını tavsiye ettiklerini söyledi.

Çok utandığını ve ne yapacağını bilemediğini söyleyen Belle, arkadaşının yanında olmasına şükrettiğini söyledi. O an komik olmasa da şimdi bu anıya güldüklerini de ekledi.

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OnlyFans
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