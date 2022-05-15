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OnlyFans modelinden garip açıklama! ''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

15.05.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Alice Irving, kazanıyor olduğu milyonları da dahil olmak üzere hayatta istediği her şeyi açıklamak için "olumlamaları" kullandığını ve bir keresinde kanserden muzdarip bir arkadaşının da bu yöntemle kurtulmasına yardım ettiğini söyledi. Açıklaması sosyal medyada gündem yarattı.

OnlyFans modelinden garip açıklama! ''Arkadaşım zihin gücümle kanseri yendi''

Milyoner bir OnlyFans modeli olan Alice Irving, hayattaki tüm başarılarının zihninin gücünü kullanabilmesiyle ilgili olduğunu söyledi. Olumlamalar sayesinde birçok dileğine kavuştuğunu söyleyen genç kadın, bunun en şoke edici örneğinin kanser teşhisi konan arkadaşının hastalığını iyileştirmeye yardım etmesi olduğunu belirtti.

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'TEZAHÜR'

24 yaşındaki Kanada doğumlu Alice Irving, çok ruhani bir aileden geldiğini ve daha önce bir cadı olduğunu söylemişti. Küçük yaşlardan itibaren, kendi babasının cinayeti de dahil olmak üzere olayları öngörme yeteneğine sahip olduğunu iddia eden genç kadının söylediğine göre yeteneklerinden bir diğeri de "tezahür etme".

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HER GÜN TEKRARLIYOR

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Nöroloji ve bilinçaltının gücü hakkında okumaya başladığını söyleyen Irving, tezahürün temelde olumlama ile ilgili olduğunu ve beyniniz gerçekten değişene ve bu olumlamaya inanana kadar, birçok kez olumlamayı söylemek gerektiğini belirtti. Yetişkin yıldız her gün kendi kendine olumlamalar okuduğunu söyledi. Belirli insanlarla tanışmaktan, belirli yerleri ziyaret etme şansının sunulmasına ve para kazanmaya kadar hayatında yapmayı çok istediği her şeyi bu sayede ortaya koyduğunu belirtti.

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KANSERİ YENMİŞ

Hatta, herhangi bir ayın başında, bu yöntemle banka hesabında sahip olacağı paranın tam miktarına eriştiğini iddia etti. Ancak verdiği en şok edici örnek, kanser teşhisi konan bir arkadaşını ziyaret ettikten sonra onu iyileştirme yeteneğiydi. Rahim kanseri teşhisi konan bir arkadaşını ziyaret ettiğini ve elini karnını koyarak olumlu şeyler söylediğini anlatan Alice, bir süre sonra arkadaşının onu arayıp kistin kaybolduğunu söylediğini anlattı. "Muhtemelen ona yardım ettim ama işin çoğunu o yaptı, kendi vücudunun kontrolü onda." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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