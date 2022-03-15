OnlyFans modelinden ilginç açıklama! “Seksi olduğum için çocuklarım spor takımından atıldı”

Bir OnlyFans modeli olan 31 yaşındali Sara Blake Cheek, kariyerinin aile hayatını ve özel yaşamını etkilediğini savundu. OnlyFans hesabı kurmadan önce bir kuaför dükkanı işlettiğini dile getiren Cheek, koronavirüs pandemisinin getirdiği kısıtlamalarla beraber dükkanını kapatmak zorunda kaldığını dile getirdi. Florida’da kocası ve çocuklarıyla beraber yaşayan Cheek, kariyerindeki büyük değişikliğin hayatında yarattıklarını açıkladı.

KAZANCI BİR ANDA ARTTI

OnlyFans hesbaından önce güzellik sektöründe tanınan kuaför salonlarına sahip olduğunu dile getiren Cheek, “OnlyFans yapmaya 2020 yılının Haziran ayında başladım. OnlyFans'tan önce salon sahibiydim. Tennessee ve Kansas'ta her ikisi de her iki eyalette de ödüllü salonlar olarak tanınan bir salonum vardı. Salgın sırasında TikTok'ta viral hale geldikten ve takipçilerimin destekleri sayesinde OnlyFans hesabı açtım” dedi.

‘Thesarablake’ kullanıcı adıyla paylaşımlar yapan Cheek, 24 bin takipçisine cesur pozlarını yayınlıyor. İlk yılda kazancının 22 bin sterlin (yaklaşık 420 bin TL) olduğu dile getirdi. Yıllar içinde abone sayısının arttığını ve kazancının yükselmeye başladığın söyleyen Cheek, şu anda yıllık 275 bin sterlin (5 milyon 257 bin TL) geliri olduğunu itiraf etti. Gelirini çocuklarının geleceği ve eğitim masraflarını finanse etmek için kullandığını söyleyen Cheek aile hayatının paylaşımlarından dolayı etkilendiğini belirtti.

ÇOCUKLARINDAN SAKLAMIYOR

Sosyal medyadan yayınladığı gönderisinde OnlyFans modeli olduğunu ve seksi paylaşımlar yaptığı için Cheek çocuklarının okuldaki spor takımından atıldığını iddia etti. Yargılayıcı ebeveynlerin davranışlarına rağmen Cheek çocuklarında OnlyFans hesabını ve yaptığı işi saklamadığını açıkladı.



