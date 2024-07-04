OnlyFans modelinin arkasında sırasını bekledi: İngiliz Başbakan Sunak'ın o görüntüleri tüm dünyada gündem oldu!

This Morning sunucuları Ben Shephard ve Cat Deeley, İngiltere'nin en dövmeli kadını olarak bilinen Becky Holt'u programlarında konuk etti. Vücudunun büyük bir bölümü dövmelerle kaplı olan Holt'un konuşma yaptığı sıralarda İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın arka koltukta oturarak sırasını beklemesi dünya çapında gündem oldu.

SADECE BEYAZ BİR BİKİNİYLE YAYINA KATILDI

İngiltere'nin en sevilen sabah programlarından biri olan This Morning'e katılan ve dövmeleriyle dikkatleri üzerine çeken Becky Holt konuk oldu. Sunucular Ben Shephard ve Cat Deeley, Becky'nin sadece beyaz bir bikiniyle programa konuk olması ve programdaki hali ve tavrı yüzünden zor anlar yaşadı.

SUNAK, HOLT'UN ARKASINDA SIRASINI BEKLEDİ

Sunak'ın Holt'un konuşması sırasında arkadaki sandalyede oturarak beklemesi tüm dünyada gündem oldu. Öte yandan DailyMail, ortaya çıkan görüntüler için Holt'tan hemen sonra Başbakan Sunak'ın ağırlanmasını kasıtlı bir durum olarak niteledi. Ve bu durumun Sunak'ı garip bir duruma soktuğunu ileri sürdü.

STRATEJİSTLER SUNAK'A YÜKLENDİ

Ayrıca başka bir strateji uzmanı İngiliz gazetesine, "anketlerde aşağıda olduğunuzda böyle olur" dedi.

Stratejist, "Eğer kendisi beklenen bir başbakan olsaydı bu asla olmazdı. Bunu ona yapamazlardı" dedi.







