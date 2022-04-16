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OnlyFans modelinin paylaşımı sosyal medyada olay oldu! “İki hafta önce babamın cinayetini gördüm”

16.04.2022 10:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans modeli Alice Irving sosyal medyadan yaptığı paylaşımla özel hayatına dair ilginç bir detayı takipçileriyle paylaştı. Çocukluğundan beri geleceğe dair bazı durumları rüyalarında gördüğünü ifade eden Irving, sık sık ölü akrabalarının rüyalarında uyarılar yapmak için kendisini ziyaret ettiğini söyledi. Kendisini cadı olarak tanımlayan fenomenin “Vurulmadan iki hafta önce babamın cinayetini gördüm” sözleri şaşkınlık yarattı.

OnlyFans modelinin paylaşımı sosyal medyada olay oldu! “İki hafta önce babamın cinayetini gördüm”

Kanada doğumlu olan 24 yaşındaki OnlyFans modeli çocukluğundan beri geleceğe ilişkin bazı olayları önceden tahmin ettiğini itiraf etti. Uzun yıllar boyunca kendisine deli denilmesinden korktuğu için bu nadir durumu diğer insanlardan sakladığını ifade eden Irving, “Normal insanlara kıyasla daha yüksek sezgi duygusuna ve duyarlılığına sahibim. Geleceği anlatan çoğu şeyi tahmin edebiliyorum. Bazen rüyalarımda beni uyarmaya geliyorlar” dedi.

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“BABAMIN ÖLÜMÜNÜ GÖRDÜM”

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OnlyFans’ta seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popülerleşen Irving, “12 yaşındayken babamın vurularak öldüğü bir rüya gördüm. Sonra iki hafta sonra vuruldu ve öldü. Babamın ölümünü gördüm” diye konuştu.

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Çocukken okula gittiği sırada yaşadığı bir andan söz eden Irving, “Okula her gün aynı yoldan gidiyordum. Bir gün bedenim bana o yolu kullanmamam gerektiğini söyledi. Bu uyarı benim için uzun sürdü. Ardından ise aynı mahallede yaşadığımız bir kızın o yolda kaybolduğunu öğrendim” ifadelerini kullandı.

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