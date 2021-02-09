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OnlyFans: Selling Sexy ile OnlyFans fenomenlerini keşfedin

Yasemin Artunc Yasemin Artunc 09.02.2021 12:44 | Son Güncelleme:
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Hulu, OnlyFans dünyasını gözler önüne seren iddialı bir belgeseli ekranlara getirmeye hazırlanıyor. OnlyFans: Selling Sexy adlı belgesel OnlyFans fenomenlerinin dünyasına bakış atıyor.

Hulu, OnlyFans fenomenlerini konu alan bir belgeselle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. OnlyFans: Selling Sexy adlı yeni belgeselde ünlü isimlerin bile yer aldığı iddialı platformun yüksek takipçili hesapları mercek altına alınıyor. Bir ABC News Original yapımı olan OnlyFans: Selling Sexy, 10 Şubat Çarşamba günü yayında olacak.

ONLYFANS: SELLİNG SEXY HAKKINDA

OnlyFans: Selling Sexy adlı belgesel, nispeten niş bir sosyal medya platformu olan OnlyFans’ın koronavirüs salgınıyla birlikte milyonlarca insanın akın ettiği bir platforma dönüşümünü de irdeleyecek.

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OnlyFans yıldızları ve medya kişilikleri platformun "porno yayınların Instagram’ı", "şu anın popüler kültür zeitgeistine" dönüşmesini tartışıyor. Tanıtımın da açıkladığı gibi, Cardi B'den Bella Thorne'a kadar ünlüler OnlyFans'ta aktifler, ancak platform aynı zamanda normal insanlara kendileri için bir isim yapma ve ekstra para kazanma fırsatı veriyor.

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Hulu'nun OnlyFans belgeseli, OnlyFans ve onun gizemli kurucusunun çevrimiçi seks işçiliği dünyasını değiştirebilmenin yollarını ortaya çıkarmak isteyen komedyenler Nikki Glaser ve Donnell Rawlings, terapistler ve seks eğitmenlerinin yorumlarını da içerecek.

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