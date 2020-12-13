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OnlyFans'ta seksi pozlar paylaşan Megan Barton-Hanson'dan şaşırtan itiraf

13.12.2020 10:52 | Son Güncelleme:
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OnlyFans'ta seksi pozlar paylaşan Megan Barton-Hanson'dan şaşırtan itiraf

Aşk Adası yıldızı Megan Barton-Hanson seksi paylaşımlar yaptığı OnlyFans hesabı ile ilgili şaşırtan itiraflarda bulundu. Megan Barton-Hanson seksi pozlarının ilişkilerinde sorun olduğunu söyledi.

Aşk Adası programıyla adını duyuran Megan Barton-Hanson OnlyFans hesabında cesur paylaşımlar yapıp para kazanıyor. Megan Barton-Hanson, platformda çıplak fotoğraflar paylaşmadığını, sadece yaratıcı çekimler için striptiz yaptığını söylemişti.

'OnlyFans için çekim yapmayı çok sevdim' diyen Hanson, oradan gelen paraya da ihtiyacı olmadığını iddia etmişti.

Megan Barton Hanson'dan yeni açıklamalar geldi. Megan Barton Hanson, OnlyFans hesabına sahip olmasının geçmişte ayrılıklarda kendisine karşı kullanıldığını açıkladı.

Megan Barton Hanson açıklamasında "Erkekler seksi bir kadını sever ama sahip olamayınca ise s.. git porno caddesine der" dedi.

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Programın sunucularından Scarlett ise açıklamasında "Para kazanmıyorsanız erkekler seksi olduğunuz için mutlular. Bikini fotoğrafları yayınladığımızda bizi takip etmekten çok mutlular ama bundan para kazandığımızı anlar anlamaz s.rtükleriz" yorumunda bulundu.

Megan ise bu yorumu onaylayarak "Bu çok doğru. Tuhaf değil mi, erkekler seksi bir kadını seviyor ama kendine sahip çıkıp ondan yararlanmaya çalıştığı anda sanki bir pislikmişsiniz gibi davranıyorlar" dedi.

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Ünlü TV yıldızı açıklamasının devamında pozlarının ilişkisinde ayrılık için kullanıldığını söyledi.

Megan aynı zamanda erotik fotoğraflarını paylaştığı platform için "Flört etmiyorum, sadece mesajlara cevap veriyorum" dedi.

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