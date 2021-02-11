OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimler

Diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak abonelik iş modeliyle hizmet veren siteni içerik üreticileri genellikle ünlü kişilerdir. Aralarında Amerikan rapçi Safaree Samuels ve eşi Erica Mena olmak üzere Cardi B'den Bella Thorne'a kadar ünlüler OnlyFans'ta aktiflerdir. OnlyFans’te yemek tarifinden egzersiz programına, çeşit çeşit içerikleri belli bir ücret karşısında satılması mümkündür. Bu platformun ünlü olmasının tek nedeni içerik satılması değildir. OnlyFans sayesinde çıplak fotoğraflarını satan ve kendisine lüks arabalar ve evler alan birçok isim, internet alemini alt üst etti desek yeridir. Tüm bu söylentilerin gölgesinde OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimleri derledik.

BLAC CHYNA

Ünlü model Chyna, ayak fetişistlerine özel videolar paylaştığı OnlyFans hesabıyla dikkatleri çekti. Hesabın erişimi için aylık 50 dolar ücret talep ediliyor. Kendisiyle görüntülü konuşmanın ücreti ise 950 dolar olarak açıklandı.

SAFAREE SAMUELS VE ERICA MENA

Evli olan çift OnlyFans’ın en çok talep gören hesaplarından birine sahiptir. Özellikle pandemi döneminde OnlyFans uygulamasına içerik üretmeye başlayan ikili bu işten oldukça iyi para kazanıyor. Samuels’in içeriklerine abone olmak için 20.99; Mera’nın içeriklerine erişim sağlamak için ise 29.99 dolar ödemek gerekiyor.