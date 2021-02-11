Mynet Trend

         
  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimler

OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimler

Seray Üstün Seray Üstün 11.02.2021 15:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimler

OnlyFans, koronavirüs salgının getirdiği zorunlu karantina uygulamalarıyla son günlerde popüler bir sosyal içerik platformu olarak karşımıza çıkıyor. “Yetişkinler için eğlence sitesi” mesajından hareketle 2016 yılında aktif olan site zaman içerisinde pek şok tartışmaya da ev sahipliği yapmıştır. OnlyFans yıldızları ve medya kişilikleri platformun "porno yayınların Instagram’ı", "şu anın popüler kültür zeitgeistine" dönüşmesini tartışıyor.

Diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak abonelik iş modeliyle hizmet veren siteni içerik üreticileri genellikle ünlü kişilerdir. Aralarında Amerikan rapçi Safaree Samuels ve eşi Erica Mena olmak üzere Cardi B'den Bella Thorne'a kadar ünlüler OnlyFans'ta aktiflerdir. OnlyFans’te yemek tarifinden egzersiz programına, çeşit çeşit içerikleri belli bir ücret karşısında satılması mümkündür. Bu platformun ünlü olmasının tek nedeni içerik satılması değildir. OnlyFans sayesinde çıplak fotoğraflarını satan ve kendisine lüks arabalar ve evler alan birçok isim, internet alemini alt üst etti desek yeridir. Tüm bu söylentilerin gölgesinde OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimleri derledik.

BLAC CHYNA

Blac Chyna

Ünlü model Chyna, ayak fetişistlerine özel videolar paylaştığı OnlyFans hesabıyla dikkatleri çekti. Hesabın erişimi için aylık 50 dolar ücret talep ediliyor. Kendisiyle görüntülü konuşmanın ücreti ise 950 dolar olarak açıklandı.

SAFAREE SAMUELS VE ERICA MENA

SAFAREE SAMUELS VE ERICA MENA

Evli olan çift OnlyFans’ın en çok talep gören hesaplarından birine sahiptir. Özellikle pandemi döneminde OnlyFans uygulamasına içerik üretmeye başlayan ikili bu işten oldukça iyi para kazanıyor. Samuels’in içeriklerine abone olmak için 20.99; Mera’nın içeriklerine erişim sağlamak için ise 29.99 dolar ödemek gerekiyor.

THE DREAM

The-Dream

Yeni albümünün tanıtımı için OnlyFans hesabı açan The Dream, modellerle birlikte yaptığı reklam çalışmalarını yayınlıyor.

RAPPER CASANOVA

RAPPER CASANOVA

OnlyFans kullanıcılarının lüks arabalar ve evler satın almasından fazlaca etkilenen Rapper Casanova yeni uygulamaya katılan isimlerden biri oldu. Kendisinin videolarına ve fotoğraflarına erişmek isteyenlerin 50 doları gözden çıkartması gerekiyor.

DORINDA MEDLEY

Dorinda Medley

Real Housewieves of New York’dan tanınan Dorinda Medley, OnlyFans ailesine katılan üyelerden biri olarak biliniyor. Kendisinin genellikle yemek içerikleri ürettiği paylaşımlarına ulaşmak için ise 4.99 doları gözden çıkartmak gerekiyor.

SWAE LEE

swae lee

OnlyFans uygulamasının sansürsüz olmasından yararlanan bir başka rapçi ise Swae Lee oldu. Ünlü isim Reality Check adlı müzik çalışmasının duyurusunu bu platform üzerinden gerçekleştirdi. Ancak kendisinin çok aktif olmadığını belirtmemiz gerekir.

TANA MONGEAU VE ASHLY SCHWAN

montegau

Ünlü Youtuber Tana Mongeau OnlyFans profiliyle uygulamaya katılan isimlerden biri oldu. Sosyal medya fenomeni olan isim yakın arkadaşları Ashly Schwan ve Imari Stuart ile birlikte içerik üretmeyi tercih ediyor. Kendisinin profiline ulaşmak içinse bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Aylık abone ücreti talep etmeyen Mongeau paylaşım başına ücret alıyor.

SONJA MORGAN

Sonja Morgan

Real Housewives of New York’dan tanıdığımız bir başka isim de Sonja Morgan. Tıpkı Dorinda Medley gibi aylık 4.99 dolar ücret talep eden Morgan, pornografik içeriklerin aksine özel hayatından kesitler paylaşıyor.

CARDİ B

CARDİ B

WAP klibiyle müzik dünyasını sallayan Cardi B de bu platformun üyelerinden biri. Aylık 9.99 dolara ulaşabileceğiniz profilde Cardi B’nin özel hayatından kesitler ve bazı çekimlerin kamera arkası bulunuyor.

BELLA THORNE

BELLA THORNE

OnlyFans uygulaması üzerinden 1 milyon dolardan fazla para kazanan Thorne yeni bir rekora imza attı. 22 yaşındaki ünlü isim aylık abonelik ücreti olarak ise 20 dolar talep ediyor.

Kimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlülerKimler yok ki: İşte Boğaziçi Üniversitesi’nden mezun olan ünlüler


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın Bu ayrımı biliyor muydunuz? Çöpe atmadan önce mutlaka bakın
Reyting zirvesinde büyük yarış! Reyting zirvesinde büyük yarış!
Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş Hiçbir şey göründüğü gibi değilmiş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Geçmişle sıkıntısı bitmiyor! Peş peşe olay açıklamalar

Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorumlar gecikmedi

Sosyal medyada olay oldu! Sadakatsiz’e yorumlar gecikmedi

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Koronavirüsü bilmişti! Şimdi de bitiş tarihini açıkladı

Gözünü yükseklere dikti

Gözünü yükseklere dikti

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Para biriktirmek için öyle bir şey yapıyor ki...

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

O anları böyle anlattı: 'Çok rahatsız ediciydi'

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Salma Hayek 'ölümsüzlüğünü' ilan etti

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Çıplak sahnelerle gündemden düşmedi! Şimdi de...

Diğer Haberler

Doğaüstü varlıklardan gizli geçitlere! Korku filmlerini sollayan Winchester Malikanesi

Korku filmlerine rakip! Bu malikanede kalmak cesaret ister

Sadakatsiz ve Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber yarışı...10 Şubat 2021 Çarşamba reyting sonuçları belli oldu mu? Dünkü reytingler açıklandı mı?

Reyting zirvesinde büyük yarış!

Fatih Es – Siyah Albüm : Aşk ışıklarla renkler, gölgeler arasındaki seslerle!

Fatih Es – Siyah Albüm : Aşk ışıklarla renkler, gölgeler arasındaki seslerle!

Fotoğraftaki hayvanı ilk bakışta kimse göremiyor

Fotoğraftaki hayvanı ilk bakışta kimse göremiyor

'Astronot Abby' TRT World Forum Reflections’a konuk oluyor

Geçtiğimiz yıl başlatılmıştı! Bu kez kadın astronot anlatacak

TDK'ya en çok gelen Türkçe astronot isim önerileri: Türkonot, Gökmen, Göktürk, Alpaslan, Fatih

Türkçe astronot isimleri! TDK’ya en çok gelen öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.