OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimler

Diğer sosyal medya uygulamalarından farklı olarak abonelik iş modeliyle hizmet veren siteni içerik üreticileri genellikle ünlü kişilerdir. Aralarında Amerikan rapçi Safaree Samuels ve eşi Erica Mena olmak üzere Cardi B'den Bella Thorne'a kadar ünlüler OnlyFans'ta aktiflerdir. OnlyFans’te yemek tarifinden egzersiz programına, çeşit çeşit içerikleri belli bir ücret karşısında satılması mümkündür. Bu platformun ünlü olmasının tek nedeni içerik satılması değildir. OnlyFans sayesinde çıplak fotoğraflarını satan ve kendisine lüks arabalar ve evler alan birçok isim, internet alemini alt üst etti desek yeridir. Tüm bu söylentilerin gölgesinde OnlyFans uygulamasıyla servetini katlayan ünlü isimleri derledik.
Ünlü model Chyna, ayak fetişistlerine özel videolar paylaştığı OnlyFans hesabıyla dikkatleri çekti. Hesabın erişimi için aylık 50 dolar ücret talep ediliyor. Kendisiyle görüntülü konuşmanın ücreti ise 950 dolar olarak açıklandı.
Evli olan çift OnlyFans’ın en çok talep gören hesaplarından birine sahiptir. Özellikle pandemi döneminde OnlyFans uygulamasına içerik üretmeye başlayan ikili bu işten oldukça iyi para kazanıyor. Samuels’in içeriklerine abone olmak için 20.99; Mera’nın içeriklerine erişim sağlamak için ise 29.99 dolar ödemek gerekiyor.
Yeni albümünün tanıtımı için OnlyFans hesabı açan The Dream, modellerle birlikte yaptığı reklam çalışmalarını yayınlıyor.
OnlyFans kullanıcılarının lüks arabalar ve evler satın almasından fazlaca etkilenen Rapper Casanova yeni uygulamaya katılan isimlerden biri oldu. Kendisinin videolarına ve fotoğraflarına erişmek isteyenlerin 50 doları gözden çıkartması gerekiyor.
Real Housewieves of New York’dan tanınan Dorinda Medley, OnlyFans ailesine katılan üyelerden biri olarak biliniyor. Kendisinin genellikle yemek içerikleri ürettiği paylaşımlarına ulaşmak için ise 4.99 doları gözden çıkartmak gerekiyor.
OnlyFans uygulamasının sansürsüz olmasından yararlanan bir başka rapçi ise Swae Lee oldu. Ünlü isim Reality Check adlı müzik çalışmasının duyurusunu bu platform üzerinden gerçekleştirdi. Ancak kendisinin çok aktif olmadığını belirtmemiz gerekir.
Ünlü Youtuber Tana Mongeau OnlyFans profiliyle uygulamaya katılan isimlerden biri oldu. Sosyal medya fenomeni olan isim yakın arkadaşları Ashly Schwan ve Imari Stuart ile birlikte içerik üretmeyi tercih ediyor. Kendisinin profiline ulaşmak içinse bir ücret ödenmesi gerekmiyor. Aylık abone ücreti talep etmeyen Mongeau paylaşım başına ücret alıyor.
Real Housewives of New York’dan tanıdığımız bir başka isim de Sonja Morgan. Tıpkı Dorinda Medley gibi aylık 4.99 dolar ücret talep eden Morgan, pornografik içeriklerin aksine özel hayatından kesitler paylaşıyor.
WAP klibiyle müzik dünyasını sallayan Cardi B de bu platformun üyelerinden biri. Aylık 9.99 dolara ulaşabileceğiniz profilde Cardi B’nin özel hayatından kesitler ve bazı çekimlerin kamera arkası bulunuyor.
OnlyFans uygulaması üzerinden 1 milyon dolardan fazla para kazanan Thorne yeni bir rekora imza attı. 22 yaşındaki ünlü isim aylık abonelik ücreti olarak ise 20 dolar talep ediyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum