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OnlyFans yıldızı Amy Kupps’tan çılgın itiraf: Eski meslektaşlarım ve ebeveynler sayesinde servet kazandım

20.10.2021 07:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızı Amy Kupps, peş peşe yaptığı itiraflarla şoke etti. Eskiden öğretmen olan OnlyFans yıldızı, platformda olduğunu fark eden diğer öğretmen arkadaşları ve veliler tarafından uğradığı baskılar nedeniyle görevini bıraktı. Amy Kupps, seksi fotoğrafları için para ödeyen eski meslektaşları ve öğrencilerin ebeveynleri sayesinde yetişkinlere özel abonelik sitesinde bir servet elde ettiğini açıkladı.

OnlyFans yıldızı Amy Kupps’tan çılgın itiraf: Eski meslektaşlarım ve ebeveynler sayesinde servet kazandım

Sosyal medya fenomeni ve OnlyFans yıldızı Amy Kupps, verdiği bir röportajda inanılmaz itiraflarda bulundu. Eskiden öğretmen olan Amy Kupps, OnlyFans sitesinde profili olduğu ortaya çıktıktan sonra yaşadığı baskıları anlattı.

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OnlyFans platformuna üye olduğu için ilk başlarda çok utandığını dile getiren Kupps, şimdi ayda 25 bin dolar kazandığını ve bu paranın çoğunun eskiden kendisini eleştiren meslektaşları ve sınıfında öğrenci olan çocukların velilerinden kazandığını dile getirdi.

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Instagram sayfasında binlerce takipçisi olan Amy Kupps, son aylarda eski bir öğrencinin babasından kendisinin çıplak fotoğraflarını göndermesi için 7 bin sterlinden fazla para gönderdiğini söyledi.

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Amy Kupps, “Öğretmenlik işimden ayrıldıktan sonra gerçekten çok üzüldüm çünkü orada çalışan herkes bana sırtını dönmüş gibiydi.” dedi. Kupps sözlerine şöyle devam etti, “Eski meslektaşlarımdan bir daha haber almayı asla beklemiyordum ve dedikodu yoluyla öğrenecekleri için çok utandım. Birkaç hafta önce içlerinden biri benimle platformdan iletişime geçtiğinde çok şaşırdım”

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