Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans yıldızı Anastasiya Berthier, çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanacağını açıkladı

OnlyFans yıldızı Anastasiya Berthier, çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanacağını açıkladı

08.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya’da yaşayan 26 yaşındaki OnlyFans modeli Anastasiya Berthier, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla dikkatleri çekti. Çocuk sahibi olmak istediğini belirten Berthier, vücudundan para kazandığı için görünüşünü bozmak istemediğini ve taşıyıcı anne kullanacağını açıkladı. Üstelik baba adayını da takipçileri arasından seçebileceğini söyledi.

OnlyFans yıldızı Anastasiya Berthier, çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanacağını açıkladı

Geçirdiği estetik operasyonlar ve göğüslerinin ölçüleriyle popülerlik kazanan Berthier, kendisini karamsar hissettiği bir dönemden geçtiğini ve aile kurmak istediğini diler getirdi. Bedeni ile para kazandığını vurgulayan Berthier, bir taşıyıcı annelik ajansına kaydolduğunu itiraf etti.

Estetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildiEstetik ameliyat bağımlısı hemşire Tara Jayne McConachy'e kötü haber! Yeni implantlar için reddedildi

“AŞKI ARAMIYORUM”

1

Vücudunu formda tutmak için çalıştığını ifade eden Berthier, “Eğer kendim bebek taşırsam eski formumu geri almam muhtemelen imkansız olacak. Bebek yaptıktan sonra işe dönemeyen birçok model görebilirsiniz. Ben bunu istemiyorum” dedi.

kapak ınstagram

OnlyFans hesabında 1.1 milyon abonesi bulanan Berthier, çocuğunun babasını takipçileri arasından seçebileceğini de açıkladı. Aşkı aramadığını belirten Berthier, “Akıllı, yakışıklı ve kibarsa ailemin bir parçası olmaya katkıda bulunabilir. Ondan herhangi bir maddi yardım istemem.” diye konuştu.

Dünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı modeli Anastasia Pokreshchuk estetiksiz halini paylaştıDünyanın en büyük elmacık kemikli yanaklarına sahip olan Ukraynalı modeli Anastasia Pokreshchuk estetiksiz halini paylaştı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdiDövme modeli olarak tanınan Amber Luke, lüks yaşamını eleştirenlere sert cevap verdi
Kan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp ettiKan donduran anlar! Eski eşini bıçakladı, yerlerde sürükledi, darp etti
Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyorDin öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Rusya OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

Din öğretmeniydi! Eski öğrencileri onu takip ediyor

“Böyle ülke olmaz” dedi! Kendi devletini kurdu

“Böyle ülke olmaz” dedi! Kendi devletini kurdu

Söylentilerle gündeme gelmişti! Aquaman 2’den ilk kare geldi

Söylentilerle gündeme gelmişti! Aquaman 2’den ilk kare geldi

Lüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdi

Lüks yaşamını eleştirdiler! Bakın nasıl cevap verdi

İlginizi Çekebilir

Bu hallerini herkes unuttu!

Bu hallerini herkes unuttu!

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Terk edilen tarihi güzellik! Sadece 10 kişi yaşıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Kimse giremiyor! Sadece yılanlar yaşıyor

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Eski eşi ifşa etti! Öğretmenlikten ayrılmak zorunda kaldı

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Yaşına rest çekti, istediğini giyiyor! “Modayı çiğniyorum”

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.