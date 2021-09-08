OnlyFans yıldızı Anastasiya Berthier, çocuk sahibi olmak için taşıyıcı anne kullanacağını açıkladı

Geçirdiği estetik operasyonlar ve göğüslerinin ölçüleriyle popülerlik kazanan Berthier, kendisini karamsar hissettiği bir dönemden geçtiğini ve aile kurmak istediğini diler getirdi. Bedeni ile para kazandığını vurgulayan Berthier, bir taşıyıcı annelik ajansına kaydolduğunu itiraf etti.

“AŞKI ARAMIYORUM”

Vücudunu formda tutmak için çalıştığını ifade eden Berthier, “Eğer kendim bebek taşırsam eski formumu geri almam muhtemelen imkansız olacak. Bebek yaptıktan sonra işe dönemeyen birçok model görebilirsiniz. Ben bunu istemiyorum” dedi.

OnlyFans hesabında 1.1 milyon abonesi bulanan Berthier, çocuğunun babasını takipçileri arasından seçebileceğini de açıkladı. Aşkı aramadığını belirten Berthier, “Akıllı, yakışıklı ve kibarsa ailemin bir parçası olmaya katkıda bulunabilir. Ondan herhangi bir maddi yardım istemem.” diye konuştu.



