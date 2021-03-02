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OnlyFans yıldızı Anna Paul, TikTok'ta 'kalıcı olarak yasaklandı'

02.03.2021 13:55 | Son Güncelleme:
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OnlyFans yıldızı Anna Paul, TikTok'ta 'kalıcı olarak yasaklandı'

OnlyFans yıldızı Anna Paul’un 1,2 milyon takipçili TikTok hesabı kalıcı olarak kapatıldı. Anna Paul, TikTok hesabından müstehcen içerik paylaşmadığını söylese de TikTok genç kadının topluluk kurallarını ihlal ettiğini söylüyor.

OnlyFans yıldızı Anna Paul, TikTok’tan kalıcı olarak yasaklandıktan sonra hayranlarını sosyal medya platformundaki hesabını geri almak için yardımcı olmaya çağırdı. Paul, sesini duyurmak için yeni bir TikTok hesabı açarak videolar yayınlıyor.

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OnlyFans yıldızı, 1,2 milyon takipçisinin olduğu TikTok hesabından günlük gönderiler paylaştığını iddia ederek, platformun kendisini sebepsiz yere yasakladığını söyledi.

Anna, "Yani TikTok, hesabımı 1,2 milyon takipçiye ulaşmışken kesinlikle sebepsiz yere 'kalıcı olarak yasakladı' diyor. Hesabının ekran görüntülerini gösteren kadın: "Bu benim hesabımdı ve bir saniye sonra kapatıldı. Orada günlük vlog'lar yayınlıyorum ve bir yıl boyunca hayatımın her günü vlog'luyorum ve görünüşe göre bu TikTok'un topluluk kurallarına aykırı buldu. Öğle yemeğine çıkarken, makyajımı yaparken çektiğim videolar, topluluk kurallarına aykırı bulundu?" dedi.

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DESTEK MESAJLARI YAĞDI

İzleyiciler yorumlarda Anna'ya sevgilerini ve desteklerini gösterdiler, biri şöyle dedi: "İçeriğinizden çok keyif alıyorum, ilham veriyor ve gitmiş olması çok üzülüyorum!"

TikTok sözcüsü news.com.au'ya Anna'nın cinsel içerikle ilgili topluluk kurallarını ihlal ettiğini söyledi. Sözcü şöyle devam etti: "Topluluk Kurallarımız, cinsel tacizde bulunan, teşvik eden veya yücelten içeriğe veya trafiği yeniden yönlendirmeye çalışan hesaplara izin vermediğimizi açıkça belirtmektedir. Güvenli bir topluluk ortamını desteklemek için çalışırken bu tür içerik ve hesapları kaldıracağız."

Ekran Alıntısı

Anna Paul, TikTok’un hesabını kapatması yüzünden yaptığı marka anlaşmalarından ticari zarar gördüğünü söyledi. TikTok’tan kimseye ulaşamadığını dile getiren genç kadın, hesabını geri almak için kampanya düzenlemeye devam edeceğini söyledi.


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Anahtar Kelimeler:
tiktok OnlyFans
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