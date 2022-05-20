OnlyFans yıldızı, Instagram hesabını geri alabilmek için cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Ortalık karıştı

Gerçek adı Adam Gransmaison olan ve Jumper podcastinin sunucusu Adam 22, Twitter’dan yaptığı açıklamada konuğunun OnlyFans modeli Kitty Lixo olduğunu söylemişti. Podcastinde Lixo’nun yaptığı itirafın bulunduğu bölümü paylaşan Adam 22, “Geçen gün şovda bir OnlyFans yıldızımız vardı. Instagram’nın silindiğini söyledi ve bu yüzden hesabını geri alana kadar çalışanlarıyla cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti” ifadelerini kullandı.

“BİRKAÇ AY İÇİNDE GERİ ALDIM”

Facebook ve Instagram, aynı ana şirket olan Meta'ya ait. Arkadaşlarından birinin Intagram’da çalıştığını söyleyen Lixo, “Arkadaşım hesabının inceleme sürecine alındığını anlattı. Bu sayede her yeni hesap incelemesinin şirketin başka bir departmanında yapıldığını öğrendim. Onun sayesinde o departmanda çalışan bir kişiyle cinsel ilişkiye girmeye başladım. Sonunda hesabımı birkaç ay içinde geri aldım” dedi.



