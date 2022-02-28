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OnlyFans yıldızı Kaya Corbridge, takipçilerinin tuhaf isteklerini anlatarak herkesi şaşırttı

28.02.2022 14:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lancashire’de yaşayan 25 yaşındaki OnlyFans modeli Kaya Corbridge, 2017 yılında ilk olarak sosyal medyada içerik üretmeye başladığında Uluslararası İlişkiler bölümünde okuyan bir öğrenciydi. Koronavirüs pandemisinin hayatını etkilemesiyle beraber okulundan ayrılıp dijital içerik üreticiliği yapmaya başladı. Corbridge, şimdilerde ise aylık kazancının milyonlarca dolara ulaştığını söyledi.

OnlyFans yıldızı Kaya Corbridge, takipçilerinin tuhaf isteklerini anlatarak herkesi şaşırttı

OnlyFans’a katılan eski bir öğrenci hayranlarının tuhaf isteklerini yerine getirerek ürettiği içerikler sayesinde aylık kazancının milyonlarca dolara ulaştığını dile getirerek şaşkınlık yarattı. Leeds’te üniversite okuduğu sırada OnlyFans hesabını açtığını dile getiren Corbridge, koronavirüs pandemisiyle birlikte aktif bir içerik üreticisine dönüştüğünü söyledi. Yaklaşık 100 bin abonesi olduğunu belirten Corbridge, 2017 yılından bu yana uygulama sayesinde 2.1 milyon sterlin (yaklaşık 39 milyon TL) kazandığını söyledi.

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“ÜZERİME FASULYE DÖKMEMİ İSTEDİLER”

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Kendisine abonelerinden ayak fotoğraflarından yemek yeme videolarına kadar pek çok özel isteğin geldiğini anlatan Corbridge, “Yemek fetişleri var. İnsanlar üzerime fasulye dökmemi istediler. Hatta dev gibi davranmamı isteyenler bile oldu. Artık bu istekler hiç garip gelmiyor. Artık hiçbir şey beni şaşırtmıyor” dedi.

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Pandemi döneminde sağlık çalışanlara ve engellilere özel olarak ücretsiz abonelik dağıttığını anlatan Corbridge, aylık gelirinin en kötü 37 bin sterlin (yaklaşık 684 bin TL) olduğunu söyledi. OnlyFans geliri sayesinde hayallerini gerçekleştirdiğini söyleyen Corbridge, “Hayatım boyunca hayalim olan dünyayı dolaşabildim. Aileme yardım edebildim, kız kardeşimin eğitim masraflarını karşıladım ve erkek kardeşimin bir ev alması için maddi destek oldum” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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