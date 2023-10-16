OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev İsrail ordusuna katıldı! Askeri üniformayla verdiği pozlar gündem oldu

Ünlü Only Fans yıldızı Natalia Fadeev sosyal medyadaki cesur paylaşımlarıyla tanınan bir isim. İsrailli olan Fadeev aldığı kararla gündem oldu.

İsrailli OnlyFans yıldızı Natalia Fadeev, kısa süre önce İsrail Savunma Kuvvetleri'ne katıldığını duyurdu.

Bu kararı, Hamas'ın İsraillilere yönelik son saldırılarına bir yanıt olarak aldığını söyleyen Onlyfans yıldızı sosyal medyada gördüğü korkunç görüntülerin gece uykularını kaçırdığını ve bu sebeple de bu önemli adımı atmaya karar verdiğini belirtti.

Natalia, Instagram hesabı üzerinden askeri üniforma giymiş fotoğraflarını paylaştı.

Instagram hesabı kapatılan yıldız X üzerinden paylaşım yaparak "Beni Instagram'da yasaklamanın beni susturacağını mı sanıyorlar? Onlara bu zevki yaşatmayacağız!

Hem gerçekte hem de sosyal medyada savaşmak için buradayım" dedi.



