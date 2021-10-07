OnlyFans yıldızı Nathalie Andreani'ye Fransa Milli Takım oyuncusundan uygunsuz teklif!

Bir Fransız dergisine konuşan OnlyFans yıldızı Nathalie Andreani, "Onunla geceyi geçirmem için bana 50.000 Euro teklif etti. Ama onu geri çevirdim. Birçok futbolcudan bu teklifleri aldım ancak bu oyuncu Fransa Milli Takımı'nın futbolcusu olduğu için şok oldum" dedi.

50 yaşında olmasına rağmen vücüduyla ilgilendiğini dile getiren Nathalie Andreani, "Cinsel olarak olgunum. Kendimden zevk alıyorum ve daha önce hiç keşfetmediğim şeyleri keşfediyorum" ifadelerini kullandı.

2018 Dünya Kupası'nı kazanan Fransa Milli Takımı yaz ayında oynanan EURO 2020'ye son 16 Turu'nda veda etmiş ve taraftarlarını hayal kırıklığına uğratmıştı.

