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OnlyFans yıldızı Nathalie Gangon yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden istek alıyorum”

14.05.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kanada’da yaşayan 53 yaşındaki OnlyFans modeli Nathalie Gangon, sosyal medya hesabı üzerinden seksi fotoğraf ve videolarını satarak kısa sürede popülerleşmeyi başardı. Abonelerinin yaşına inanmadığını dile getiren Gangon, “Yarı yaşımdaki erkeklerden birbirinden tuhaf istekler alıyorum” dedi.

OnlyFans yıldızı Nathalie Gangon yaşına kimseyi inandıramıyor! “Yarı yaşımdaki erkeklerden istek alıyorum”

Kanada’nın Quebec eyaletinde yaşayan 53 yaşındaki OnlyFans modeli, 2016 yılında sağlıklı beslenme ve spor rutinine geçmesiyle beraber hayatında birçok şeyin değişmeye başladığını söyledi. Fit bir görünüme kavuşmasından sonra özgüveninin arttığını dile getiren Gangon, OnlyFans hesabını açtı. Yaşın sadece bir rakamdan ibaret olduğunu ve insanların kendisini iyi hissetmesinin daha önemli bir detay olduğunu savunan Gangon, “20 yaşından daha genç erkeklerden ilginç mesajlar alıyorum. Hatta bazen kadınlardan bile alıyorum” dedi.

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“BAZI SINIRLARIM VAR”

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Abonelerinden gelen ilginç istekleri yerine getirmek için özel bir uğraş verdiğini dile getiren Gangon, “Ben açık fikirli bir kadınım. Bu yüzden insanları ve onların isteklerini yargılamıyorum. Bana yaklaşmaya çalıştıklarında onları kibar bir dille geri çeviyorum. Çünkü bazı sınırlarım var. Onların neyi sevdiklerini yargılamıyorum ama benim için belirli şeyler sorun. Mesela üçlü ilişki benim kırmızı çizgilerimden biri” dedi.

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Seksi fotoğraf ve videolarını satmanın kendisini iyi hissettirdiğini ifade eden Gangon, “Seksi içerik yapmaktan hoşlanıyorum ve kendimi bu konuda harika hissediyorum. Ancak çok ileriye giden erkeklere tahammül edemiyorum. Beni sinirlendiriyorlar” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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