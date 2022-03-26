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OnlyFans yıldızı seksi pozlarını sattığı sayfaya babasının abonesi olduğunu keşfetti! “Umarım para ödüyordur”

26.03.2022 16:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Londonvll’ kullanıcı adıyla sosyal medyada paylaşım yapan bir OnlyFans yıldızı yaptığı ilginç açıklamayla herkesi şaşırtmayı başardı. Babasının kanalına abone olduğunu ve her ay seksi fotoğraf ile videolarını takip ettiğini fark ettiğini dile getiren yıldız, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

OnlyFans yıldızı seksi pozlarını sattığı sayfaya babasının abonesi olduğunu keşfetti! “Umarım para ödüyordur”

San Diego’da yaşayan bir OnlyFans fenomeni TikTok’tan yaptığı paylaşımda “Htt3st Daddy” kullanıcı adıyla seksi fotoğraflarını ve videolarını her ay düzenli olarak takip eden bir abonesini fark etti. OnlyFans yıldızı, “Birazcık araştırdıktan sonra kullanıcının babam olduğunu anladım. Bu tamamen gerçek bir hikaye” ifadelerini kullandı.

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SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

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85 binden fazla izlenen videoda sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermeyi ihmal etmedi. Kullanıcılardan biri “Bu bir suç olmalı. Böyle bir şeyi öğrendikten sonra babanla görüşmeye devam ediyor musun?” diyerek tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise “Bu bana iyi ya da kötü bir baba olduğu anlamına gelmiyor? Aksine tavrını destekleyici buluyorum” yorumuyla duruma önyargılı yaklaşanları eleştirdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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