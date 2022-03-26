OnlyFans yıldızı seksi pozlarını sattığı sayfaya babasının abonesi olduğunu keşfetti! “Umarım para ödüyordur”

San Diego’da yaşayan bir OnlyFans fenomeni TikTok’tan yaptığı paylaşımda “Htt3st Daddy” kullanıcı adıyla seksi fotoğraflarını ve videolarını her ay düzenli olarak takip eden bir abonesini fark etti. OnlyFans yıldızı, “Birazcık araştırdıktan sonra kullanıcının babam olduğunu anladım. Bu tamamen gerçek bir hikaye” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

85 binden fazla izlenen videoda sosyal medya kullanıcıları tepkilerini göstermeyi ihmal etmedi. Kullanıcılardan biri “Bu bir suç olmalı. Böyle bir şeyi öğrendikten sonra babanla görüşmeye devam ediyor musun?” diyerek tepki gösterdi. Bir kullanıcı ise “Bu bana iyi ya da kötü bir baba olduğu anlamına gelmiyor? Aksine tavrını destekleyici buluyorum” yorumuyla duruma önyargılı yaklaşanları eleştirdi.



