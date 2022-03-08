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OnlyFans yıldızı, Ukrayna’ya yardım etmek için bağış topladı! Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

08.03.2022 09:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans ve Twitch yıldızı Elee Moon, Ukrayna’daki hayır kurumlarına bağış yapmak üzere kendi hesabından canlı yayın açtı. Açtığı yayında bikinisiyle dans eden Moon, sonrasında küvetin içine girdi. Ancak küvetin içindeki suyu ısıtmak istediğinde korkunç bir kazadan kıl payı kurtuldu. Fenomen isim elektrik çarpması riskinden son anda kurtulduğunu dile getirdi.

OnlyFans yıldızı, Ukrayna’ya yardım etmek için bağış topladı! Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

OnlyFans modeli son dönemde sosyal medyada popüler olan jakuzide canlı yayın için küveti doldurarak içine girdi. Litvanya’da yaşayan Elee Moon, küvet akımını Ukrayna krizine maddi destek sağlamak için bir bağış kampanyasına dönüştürdü. Küvetteki suyu sıcak tutmaya çalışırken neredeyse kendisini öldürmek üzere olduğunu itiraf eden Moon, sevenlerini korkuttu. 4 saat süren canlı yayını izleyenler Vladimir Putin’in ülkelerini işgalinden zarar gören Ukraynalıları desteklemeye yardımcı olacak toplam 1700 sterlin (yaklaşık 32 bin 206 TL) bağışta bulundular.

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“ISITIRKEN SUYA DOKUNMAMALISIN”

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Elee Moon yardım kampanyasının detaylarını ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. Moon, “Toplanan bağışların %100'ü, acil tıbbi bakım, yiyecek, barınma, giysi, yasal destek, LGBTQIA + topluluğu ve zihinsel destek için SelectLove kampanyasına bağışlanacak” dedi. Kendi vücudunu tuval olarak kullanmadan önce Elee, cömert bağışçıların isimlerini beyaz tahtaya yazmaya başladı.

kapak ukrayna

OnlyFans’ta 21 bin beğeni alan Moon, küvetin suyunu sıcak tutmak için Sovyetler Birliği döneminde kullanılan ilginç bir yolu seçti. Moon, “Sovyet günlerinde çok fazla sıcak su olmadığını büyükannem anlatıyordu. Bazen elektrikler kesilirdi ve insanlar başka yollar arıyordu. Bir tüp benzeri çubukları kullanıyorlardı. Elektrikle çalışıyor ve ısıtmak için suya koyuyorsunuz” diyerek mekanizmanın çalışma prensibini anlattı. Suyu ısıtmak için kullandığı aletin sudan elektirik çarpmasına neden olduğunu canlı yayın sırasında öğrenen Moon, bir kullanıcının “Isırtırken suya dokunmamalısın” yorumu sayesinde büyük bir kazayı atlattı.

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna OnlyFans
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