OnlyFans yıldızı, Ukrayna’ya yardım etmek için bağış topladı! Canlı yayında küvete girdi, suyu ısıtmak isteyince...

OnlyFans modeli son dönemde sosyal medyada popüler olan jakuzide canlı yayın için küveti doldurarak içine girdi. Litvanya’da yaşayan Elee Moon, küvet akımını Ukrayna krizine maddi destek sağlamak için bir bağış kampanyasına dönüştürdü. Küvetteki suyu sıcak tutmaya çalışırken neredeyse kendisini öldürmek üzere olduğunu itiraf eden Moon, sevenlerini korkuttu. 4 saat süren canlı yayını izleyenler Vladimir Putin’in ülkelerini işgalinden zarar gören Ukraynalıları desteklemeye yardımcı olacak toplam 1700 sterlin (yaklaşık 32 bin 206 TL) bağışta bulundular.

“ISITIRKEN SUYA DOKUNMAMALISIN”

Elee Moon yardım kampanyasının detaylarını ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımla anlattı. Moon, “Toplanan bağışların %100'ü, acil tıbbi bakım, yiyecek, barınma, giysi, yasal destek, LGBTQIA + topluluğu ve zihinsel destek için SelectLove kampanyasına bağışlanacak” dedi. Kendi vücudunu tuval olarak kullanmadan önce Elee, cömert bağışçıların isimlerini beyaz tahtaya yazmaya başladı.

OnlyFans’ta 21 bin beğeni alan Moon, küvetin suyunu sıcak tutmak için Sovyetler Birliği döneminde kullanılan ilginç bir yolu seçti. Moon, “Sovyet günlerinde çok fazla sıcak su olmadığını büyükannem anlatıyordu. Bazen elektrikler kesilirdi ve insanlar başka yollar arıyordu. Bir tüp benzeri çubukları kullanıyorlardı. Elektrikle çalışıyor ve ısıtmak için suya koyuyorsunuz” diyerek mekanizmanın çalışma prensibini anlattı. Suyu ısıtmak için kullandığı aletin sudan elektirik çarpmasına neden olduğunu canlı yayın sırasında öğrenen Moon, bir kullanıcının “Isırtırken suya dokunmamalısın” yorumu sayesinde büyük bir kazayı atlattı.



