OnlyFans yıldızına şaşırtan evlilik teklifi! Fenomen isim 200 develi evlilik teklifini ilk kez açıkladı

Koronavirüs pandemisinden önce yoga eğitmeni olarak çalışan Amber Sweetheart, karantina uygulamaları nedeniyle çevrimiçi uygulamalara yöneldiğini söyledi. Yogaya dair bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşmaya başlayan Sweetheart, cinselliğin toplumsal bir tabu olduğunu keşfettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarını arttıran Sweetheart, OnlyFans hesabı kurarak abonelerini cinsellik konusunda bilgilendirmeye başladı. Özel görüşmeler sırasında edindiği bilgileri bir kitaba dönüştürmeye hazırlanan Sweetheart, aldığı en ilginç evlilik teklifini de açıkladı.

“200 DEVE HEDİYE ETTİLER”

Cinsellik ve yogayı birleştirdiği OnlyFans hesabının kısa sürede popülerleştiğinden söz eden Sweetheart, abonelerinden birinin evlilik teklifiyle şaşırdığını söyledi. Sweetheart, “Bir kişinin benimle evlenmek istemesi gerçekten çok gurur verici. Ancak bunu hiç beklemiyordum, benim için büyük bir sürpriz oldu. Evlilik hediyesi olarak bana 200 deve satın alacağını söyledi. Bu benim için daha büyük bir sürprizdi. Her şeye rağmen durumu tatlı buluyorum” dedi.



