Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. OnlyFans yıldızına şaşırtan evlilik teklifi! Fenomen isim 200 develi evlilik teklifini ilk kez açıkladı

OnlyFans yıldızına şaşırtan evlilik teklifi! Fenomen isim 200 develi evlilik teklifini ilk kez açıkladı

16.09.2021 10:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoga eğitmeni ve OnlyFans modeli olan Amber Sweetheart, abonelerinden birinin ilginç evlilik teklifiyle şaşkına döndü. Kendisine evlilik teklifi sırasında 200 deve hediye edildiğini söyleyen Sweetheart, teklifi reddetmesine rağmen durumunda mutluluk duyduğunu itiraf etti.

OnlyFans yıldızına şaşırtan evlilik teklifi! Fenomen isim 200 develi evlilik teklifini ilk kez açıkladı

Koronavirüs pandemisinden önce yoga eğitmeni olarak çalışan Amber Sweetheart, karantina uygulamaları nedeniyle çevrimiçi uygulamalara yöneldiğini söyledi. Yogaya dair bilgilerini sosyal medya hesabından paylaşmaya başlayan Sweetheart, cinselliğin toplumsal bir tabu olduğunu keşfettiğini söyledi. Bunun üzerine çalışmalarını arttıran Sweetheart, OnlyFans hesabı kurarak abonelerini cinsellik konusunda bilgilendirmeye başladı. Özel görüşmeler sırasında edindiği bilgileri bir kitaba dönüştürmeye hazırlanan Sweetheart, aldığı en ilginç evlilik teklifini de açıkladı.

OnlyFans modeli Amber Sweetheart, yeni kitabı için 110 saatten fazla cinsellik konuşuyorOnlyFans modeli Amber Sweetheart, yeni kitabı için 110 saatten fazla cinsellik konuşuyor

“200 DEVE HEDİYE ETTİLER”

Cinsellik ve yogayı birleştirdiği OnlyFans hesabının kısa sürede popülerleştiğinden söz eden Sweetheart, abonelerinden birinin evlilik teklifiyle şaşırdığını söyledi. Sweetheart, “Bir kişinin benimle evlenmek istemesi gerçekten çok gurur verici. Ancak bunu hiç beklemiyordum, benim için büyük bir sürpriz oldu. Evlilik hediyesi olarak bana 200 deve satın alacağını söyledi. Bu benim için daha büyük bir sürprizdi. Her şeye rağmen durumu tatlı buluyorum” dedi.

Böyle terapi görülmedi! Danışanları istediği için soyunan Sarah White’ın çıplak terapi seansı sosyal medyada gündem yarattıBöyle terapi görülmedi! Danışanları istediği için soyunan Sarah White’ın çıplak terapi seansı sosyal medyada gündem yarattı


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
‘Tostçu Mahmut’ olarak bilinen fenomen Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti‘Tostçu Mahmut’ olarak bilinen fenomen Anıl Kurt, trafik kazasında hayatını kaybetti
Binlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdiBinlerce yıllık! Timsahın midesinden çıkan şaşkına çevirdi
Yüzüklerin Efendisi’ni yaşıyor! Oyuncuları bile ona hayranYüzüklerin Efendisi’ni yaşıyor! Oyuncuları bile ona hayran
Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Sevenlerini üzen haber! Fenomen isim hayatını kaybetti

Dünya bu çifti konuşuyor! Bisiklete çıplak bindiler

Dünya bu çifti konuşuyor! Bisiklete çıplak bindiler

Babası petrol zenginiydi! Mirasını reddetti, Türkiye’ye yerleşti

Babası petrol zenginiydi! Mirasını reddetti, Türkiye’ye yerleşti

Sanki hiç hamile kalmamış gibi! Vücudunu görenler inanamadı

Sanki hiç hamile kalmamış gibi! Vücudunu görenler inanamadı

İlginizi Çekebilir

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Kara Gözlüm hakkındaki gerçeği çok az kişi biliyor

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Bağımlılığı herkesi şaşırttı! Arı sokmasından zevk alıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Fransa’nın en sıra dışı kenti! Tamamen çıplak dolaşıyorlar

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Lüks karavanıyla hayallerini gerçekleştirdi

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Bütün hayatı değişti! 40 yaşında öyle bir karar verdi ki...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.