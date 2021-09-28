OnlyFans yıldızının doğum hazırlıkları şaşırttı! Etkileyici görünmek için 4.1 bin sterlin harcadı

2 çocuk annesi olan OnlyFans yıldızı Carla Belluci, üçüncü çocuğunun dünyaya gelmesi için hazırlıklara başladı. Geçtiğimiz aylarda doğumunu canlı yayınlayacağını duyuran Belluci, takipçilerine doğum yaparken iyi görünmek istediğini belirtti ve estetik müdahaleler için kesenin ağzını açtı.

39 yaşındaki OnlyFans fenomeni, “Doğum sırasında iyi görünmek istiyorum. Bu benim için önemli. Çünkü iyi göründüğünde kendini de iyi hissediyorsun. Hastanede yorgun ve ölü gibi görünürsem bu beni hiç mutlu etmez. Fotoğraflarda güzel çıkmak istiyorum” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİLER BÜYÜDÜ

Doğum sırasında estetik operasyonların yerine bebeğiyle ilgilenmesi gerektiğini söyleyenlere Belluci sert tepki verdi. Doğum hazırlıkları yüzünden kendisini eleştirenlere Belluci, “Bebeğimin her şeyi tamam. Hatta benden daha büyük bir gardırobu olduğunu söyleyebilirim. Bazıları bunun bir para kaybı olduğunu düşünebilir ama ben katılmıyorum. Bunu kendim ve bebeğim için yapıyorum” diye konuştu.



