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OnlyFans yıldızları Arthur O Urso ve Luana Kazaki, çevre dostu cinsellik ürünlerini denediler! Takipçilerine tüyoları verdiler

24.01.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans yıldızları Arthur O Urso ve Luana Kazaki, sosyal medya hesaplarından genellikle ikili ilişkilere yönelik yaptıkları paylaşımlarla tanınıyorlar. Herkesin kullandığı cinsellik ürünlerinin aksine çevre dostu malzemeleri merak ettiklerini dile getiren ikili takipçileriyle bu anları paylaştı.

OnlyFans yıldızları Arthur O Urso ve Luana Kazaki, çevre dostu cinsellik ürünlerini denediler! Takipçilerine tüyoları verdiler

Arthur O Urso ve Luana Kazaki, sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlarla cinselliğin bir tabu olarak algılanmasını önlemeye çalışıyor. İkili ilişkilerde cinselliğin doğal ve heyecan verici bir süreç olduğunu dile getiren fenomenler, ikili ilişkilerinde sorun yaşayan çiftlere ipuçlarını paylaşarak yardımcı olmaya çalıştıklarını söyledi. Özellikle koronavirüs pandemisinin karantina günlerinde çiftlerin çok zorlandığında bahseden ikili, “Pandemide diğer çiftlere cinsellik konusunda ilham olabilmek bizi mutlu etti” dedi. Arthur O Urso ve Luana Kazaki, son olarak ise yeni bir deneyimden söz ederek doğal cinsellik ürünlerinin deneyimlerini takipçilerine anlattı.

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“KULLANMAYA KORKTUK”

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Çevre dostu cinsellik ürünlerine dair toplumsal bir bilgisizlikten söz eden fenomenler, takipçilerini bu duruma teşvik etmek için kendi deneyimlerini açıkladı. Hayranlarıyla seks tüyolarını paylaşmalarıyla kısa sürede ünlenen çift doğal cinsellik ürünlerine ilk başta önyargılı olduklarını belirtti. Vegan ve tamamen çevre dostu ürünleri kullanmanın kendileri için yeni bir deneyim olduğunu söyleyen çift, “Bu çok farklı bir duygu. Çünkü o noktadaki her şey çok yeni. İlk aldığımız zaman kullanmaya korktuğumuzu itiraf etmeliyiz ama tamamen güvenli ve çevre dostu” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya OnlyFans
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