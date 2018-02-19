Onu durdurabilene aşk olsun!

Güney Afrika asıllı süper model Candice Swanepoel ikinci bebeğini kucağına almak için gün sayarken bir yandan da yeni işiyle geleceğine yatırım yapıyor
Candice Swanepoel kendi mayo markasını kurdu
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Dünya onu meleksi güzelliği, kusursuz vücudu ve modellik kariyerindeki başarılarla tanıyor.
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Ama o, tasarımcılıktaki yeteneklerini konuşturmaya da kararlı.
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Güney Afrikalı model Candice Swanepoel'den bahsediyoruz.
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Victoria's Secret'ın deneyimli modellerinden Candice, Tropic of C adını verdiği bir mayo markası kurdu.
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29 yaşındaki güzel model, tasarladığı mayo ve bikinileri tanıtmak için kamera karşısına geçti.
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Sarışın güzel, Brezilya sahillerinde gerçekleşen çekimlerden kareleri, Instagram hesabından paylaştı
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1980'lerden esinlenen modeller arasında, en pahalı olanın fiyatı 170 dolar civarında.
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Candice Swanepoel'in Instagram'da 11.8 milyon takipçisi bulunuyor.
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Başarılı model, Instagram'da paylaştığı bir fotoğraf üzerinden 70 bin dolar kazanabiliyor.
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Candice ve nişanlısı <strong>Hermann Nicoli</strong>, şu sıralarda ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyor. Candice ve nişanlısı Hermann Nicoli, şu sıralarda ikinci bebeklerinin dünyaya gelmesini bekliyor.
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Çiftin 15 aylık Anaca adında bir oğulları var.
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