Onu görebildiniz mi? Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

Baykuşlar, yırtıcılardan kurtulmanın bir yolu olarak çevreleriyle kamuflaj yapar. Kanada Ontario'da emekli kadın öğretmenin farkına vardığı bu gri baykuş, Britannia Conservation Area'da bir ağacın içinde uyuyordu.

Mckay şöyle dedi: Görüntüleri çektiğim gün güneş ışıl ışıl parlıyordu ve gökyüzü masmaviydi. Ağaç kovuğuna dikkatli baktığımda baykuş uyuyordu ve güneşin sıcaklığının tadını çıkarıyordu. Baykuş'u bulduğum için çok heyecanlandım, özellikle de kamufle edilmesinin ne kadar iyi olduğunu düşünerek.