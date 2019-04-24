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Onu görebildiniz mi? Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

DÜNYA HABERLERİ  | 24.04.2019 10:35 | Son Güncelleme

Kanada'daki Ontario'da 67 yaşındaki emekli kadın öğretmen Alice McKay tarafından çekilen fotoğraflar büyük ilgi gördü. İşte sosyal medyada ses getiren fotoğraflardaki çok konuşulan detay...

Baykuşlar, yırtıcılardan kurtulmanın bir yolu olarak çevreleriyle kamuflaj yapar. Kanada Ontario'da emekli kadın öğretmenin farkına vardığı bu gri baykuş, Britannia Conservation Area'da bir ağacın içinde uyuyordu.

Britannia Koruma Bölgesi'ni ziyaret eden bayan McKay, neredeyse farkedilmeyen baykuşu görünce çok heyecanlandığını söyledi.
Mckay şöyle dedi: Görüntüleri çektiğim gün güneş ışıl ışıl parlıyordu ve gökyüzü masmaviydi. Ağaç kovuğuna dikkatli baktığımda baykuş uyuyordu ve güneşin sıcaklığının tadını çıkarıyordu. Baykuş'u bulduğum için çok heyecanlandım, özellikle de kamufle edilmesinin ne kadar iyi olduğunu düşünerek.
Baykuşlar genellikle avcılardan korunmak için kamuflaj yapar. Dünyada şu anda 200 civarında baykuş türü vardır ve bunların 16 farklı çeşitli Kanada'da yaşamaktadır.
Popüler Kanada baykuşları arasında Peçeli baykuş, Çubuklu baykuş, Boreal Baykuş, Oyuk Baykuş, Alevlenmiş Baykuş, Büyük Gri Baykuş, Büyük Boynuzlu Baykuş, Uzun kulaklı Baykuş ve Karlı Baykuş bulunur.
Baykuşlar, düz görüşte saklanma yeteneklerinin yanı sıra, sessizce uçmalarını ve avlarını yakalamalarını sağlayan özel olarak geliştirilmiş tüylere sahiptir.
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Anahtar Kelimeler:
Baykuş Kanada

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