Onu görebildiniz mi? Ağaçta uyuyan baykuştan mükemmel kamufle!

Baykuşlar, yırtıcılardan kurtulmanın bir yolu olarak çevreleriyle kamuflaj yapar. Kanada Ontario'da emekli kadın öğretmenin farkına vardığı bu gri baykuş, Britannia Conservation Area'da bir ağacın içinde uyuyordu.
Britannia Koruma Bölgesi'ni ziyaret eden bayan McKay, neredeyse farkedilmeyen baykuşu görünce çok heyecanlandığını söyledi.
Mckay şöyle dedi: Görüntüleri çektiğim gün güneş ışıl ışıl parlıyordu ve gökyüzü masmaviydi. Ağaç kovuğuna dikkatli baktığımda baykuş uyuyordu ve güneşin sıcaklığının tadını çıkarıyordu. Baykuş'u bulduğum için çok heyecanlandım, özellikle de kamufle edilmesinin ne kadar iyi olduğunu düşünerek.
Baykuşlar genellikle avcılardan korunmak için kamuflaj yapar. Dünyada şu anda 200 civarında baykuş türü vardır ve bunların 16 farklı çeşitli Kanada'da yaşamaktadır.
Popüler Kanada baykuşları arasında Peçeli baykuş, Çubuklu baykuş, Boreal Baykuş, Oyuk Baykuş, Alevlenmiş Baykuş, Büyük Gri Baykuş, Büyük Boynuzlu Baykuş, Uzun kulaklı Baykuş ve Karlı Baykuş bulunur.
Baykuşlar, düz görüşte saklanma yeteneklerinin yanı sıra, sessizce uçmalarını ve avlarını yakalamalarını sağlayan özel olarak geliştirilmiş tüylere sahiptir.
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