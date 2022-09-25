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Onu gören durup izledi, fotoğrafını çekti! İçinde yok yok... 110 metre uzunluğunda

25.09.2022 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla'nın Marmaris ilçesi limanında Cayman Adaları bayraklı 110 metre uzunluğundaki "Anna" isimli mega lüks yat, görenleri büyüledi. Sahilde yürüyen turistler, mega yatı görünce telefonlarına sarıldı. Süper lüks yatın özellikleri ise adeta dudak uçuklattı. 110 metre uzunluğundaki Anna isimli yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti bulunuyor.

Onu gören durup izledi, fotoğrafını çekti! İçinde yok yok... 110 metre uzunluğunda

Marmaris Cruise Port Limanı'nın büyük rıhtımına yanaştırılan ve yaklaşık bir hafta limanda kalacağı belirtilen yatın, körfezden geçişini turistler ilgiyle izledi, cep telefonlarıyla fotoğraf ve videosunu çekti.

36 PERSONEL GÖREV YAPIYOR

Yaklaşık 110 metre uzunluk ve 18 metre genişliğindeki yatta, 8 lüks kabinde 16 misafir ağırlanabiliyor. 36 personelin görev yaptığı 4 katlı yatta güzellik salonu, spa, sauna, jakuzi, sinema salonu, asansör, su altı ışıkları, plaj kulübü ve helikopter pisti yer alıyor.

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Öte yandan Malta bayraklı 68 metre uzunluğundaki "The Ragnar" adlı yat, körfezin açıklarında beklerken, 86 metre uzunluğundaki Malezya bayraklı mega yat "Pacific X" ise Marmaris Cruise Port Limanı'nın küçük iskelesinde bulunuyor. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Marmaris yat
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