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Onu gören fotoğrafını çekip, satın almak istiyor! 'Milyar da verseler vermem'

08.12.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tekirdağlı 63 yaşındaki Hüseyin Alkaya, ‘Lara’ ismi verdiği ve omuzunda taşıdığı papağanıyla sokaklarda ve sahilde geziyor. Papağanına gözü gibi bakan Alkaya, ''Omzumda böyle pazara, markete gidiyorum, şehir merkezine gidiyorum. Hiç gitmez, omzumdan kaçmaz. İnsanlar şaşırıyorlar, 'Ne biçim kuş' diyorlar. Resmini bile çekiyorlar. 10 bin lira veren oldu, dedim 'Milyarları versen ben de bunu vermem, bu benim canım' dedim. Benden ayrı kalınca hemen huysuzlanıyor'' ifadelerini kullandı.

Onu gören fotoğrafını çekip, satın almak istiyor! 'Milyar da verseler vermem'

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde evde yalnız kalınca strese giren papağanın halinden anlamaya çalışan sahibi Hüseyin Alkaya (63), papağanı omzuna alıp dışarıda yanında gezdirmeye başladı. Bu durumun birkaç kere tekrarlanması sonucu sahibinin omzunda, kafesin dışındaki hayata alışan ve ‘Lara’ ismi verilen papağan, her yere sahibiyle gidiyor. Zaman zaman sahibinin omzunda sahile inen papağan, vatandaşların da ilgi odağı oluyor. Papağanını kendine yol arkadaşı gibi gördüğünü dile getiren Alkaya, onun artık kendine bir yol arkadaşı olduğunu ifade etti.

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“CANI SIKILDI MI DIŞARI 'ALIN BENİ DIŞARI ÇIKARTIN' DİYE DAVRANIYOR”

Papağanına gözü gibi bakan Alkaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, "2017’den bu yana beraber dostluğumuz devamlı işte, dolaşıyor, hiç kaçmaz. Kafeste bakıyorum, kafese girmese de açık bırakıyoruz giriyor kendiliğinden. Ben elimle beslemiyorum ama yemi var, yemini koyuyoruz, suyunu koyuyoruz kendisi yiyor. Ondan sonra doydu mu, canı sıkıldı mı 'dışarı alın beni dışarı çıkartın' diye davranıyor. Her vakit çıkıyoruz, duruyor böyle belli bir zaman. Canı sıkıldı mı kafesin kapağını açıyoruz, ondan sonra kendisi uçuyor evin içinde. Omzumda böyle pazara, markete gidiyorum, şehir merkezine gidiyorum. Hiç gitmez, omzumdan kaçmaz. İnsanlar şaşırıyorlar, 'Ne biçim kuş' diyorlar. Resmini bile çekiyorlar özellikle, Instagram’a bile koydular, internete bile koydular resmini” dedi.

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KAFESİ YİYİP SAHİBİNİ ARIYOR

Bazen papağana alıcıların çıktığını da söyleyen Alkaya, “10 bin lira veren oldu, dedim 'Milyarları versen ben de bunu vermem, benim hayatım bu, benim canım' dedim. Sabah akşam çıkartıyorum böyle canı sıkılmasın, stres yapmasın diye. Hayat arkadaşım ya benim, ben mesela adaya gidiyorum, adadan 4-5 gün gelmiyorum 5 gün bekliyor; 5. Gün kafesi yiyor, beni arıyor" diye konuştu.

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(İHA)

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Tekirdağ Papağan

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