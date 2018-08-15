Onu gören Kim Kardashian'ın kardeşi sanıyor! Aslında gerçek bambaşka!

İşte yaz tatilinde cinsiyet değiştiren Kairah'nın geçirdiği değişim...

Kim Kardashian'a benzemek için 15 bin sterlin harcadı

1 / 20 Kuzey Yorkshire'daki Middlesbrough'da yaşayan 17 yaşındaki Kairah Kelly, 2015'e kadar arayış içindeydi. Kaybolmuş hissiyatından kurtulamayan Kairah, 2 yıl önce sevdiği ünlüleri taklit etmeye başladığını fark etti.

2 / 20 Saçını uzattıktan, zorlu estetik operasyonlar geçirdikten ve belini şekillendirmek için günün 20 saatiniboğucu kemer takarak geçirmeye başladıktan sonra özgürlüğüne kavuştuğunu söylüyor.

3 / 20 Arayışının sona erdiğini ve içindeki boşluğu doldurduğunu düşünen Kairah bu arayışı noktalandırmak için 15 bin sterlin harcadı. 'Buna değer' diyen Kairah, artık Kim Kardashian'a benzerliği ile dikkatleri üzerine çekiyor.

4 / 20 Hayatının çoğunu kimliğiyle mücadele ederek geçiren Kairah, kadın gibi davrandığında ya da makyaj yaptığında arkadaşlarının kendisine kızdığını söyledi.

5 / 20 Transeksüel bir kadın ile ilgili bir video izledikten sonra yanlış vücudun içine sıkışıp kaldığını fark eden Kairah, durumu annesiyle ve çok güvendiği arkadaşıyla paylaştı. Ardındasa yaz tatilinde cinsiyet değiştirme ameliyatı olmaya karar verdi.

6 / 20 Tatil bitince okula kadın olarak dönecek olan Tyler, ismini Kairah olarak değiştirdi.

7 / 20 Harcadığı para ile ilgili ise, 'Parayı umursamıyorum. Sonunda gerçek kimliğime kavuşmuş gibi hissediyorum. Yüzüme 4 ayda 1 dolgu maddesi enjekte ettireceğim. Belime taktığım kemer de boğulmuş gibi hissetmeme sebep oluyor ancak buna değdiğini biliyorum. Kim Kardashian gibi küçük bir bel istiyorum. Bunun için acı çekmeyi göze aldım. Bazı fotoğraflarımla oynuyorum ama fotoğrafların yüzde 80'ini gerçek beni gösteriyor.' dedi.

8 / 20 Kairah, açıklamalarına şu sözlerle devam etti:'İnsanlar benim erkek olduğumu bilecek. İnternetten tanıştığım biriyle ilişki yaşıyorum. 6 haftadır birlikteyiz ama çok iyi gidiyor. Tanışmadan önce ona cinsiyet değiştirme ameliyatı olduğumu söyledim. Beni çok destekledi. Onun hakkında fazla detay vermek istemiyorum. Çünkü daha ilişkinin başındayız ama beni gerçekten çok mutlu ediyor. Sonunda gerçek kimliğime kavuştuğumu hissediyorum.'

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