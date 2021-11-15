Onu görenler çok şanslı! NASA, "ateş topu"nu görüntüledi

Ateş topunun büyüleyici görüntüleri NASA'nın Alabama'daki Marshall Uzay Uçuş Merkezi tarafından yakalandı.

Bir harita, ateş topunun yörüngesinin Tennessee'deki Lutts kasabasının üzerinde sona ermeden önce Georgia ve Alabama'ya kadar uzandığını gösterdi.

☄️ On Tuesday evening people in the Southeastern U.S. may have seen a fireball race across the sky! The meteor was seen by 3 NASA meteor cameras, and traveled 186 miles through the air and ended 34 miles above the town of Lutts, TN. LEARN MORE>> https://t.co/sYopVHY20h pic.twitter.com/FIYZA9ULWf — NASA Marshall (@NASA_Marshall) November 12, 2021

Meteor uzmanları ve amatörlerin çalışmalarını toplayan bir grup olan NASA Meteor Watch, Facebook'ta ateş topunun bir açıklamasını yayınladı.

Açıklamada, "Geçen gece Georgia ve Alabama'nın üzerindeki ateş topu, bizim "earthgrazer" (Dünya’yı sıyıran gök taşı) dediğimiz şeydi." ifadesi yer aldı. Ayrıca, meteorun izlediği yolun uzunluğundan ötürü otomatik yazılımın tüm verileri işleyemediği, ertesi gün başka bir yazılım kodunun çalıştırıldığı belirtildi.

"ONU GÖRECEK KADAR ŞANSLI OLANLAR İÇİN NADİR BİR METEOR"

Olay grup tarafından "Onu görecek kadar şanslı olanlar için nadir bir meteor" olarak tanımlandı.

Georgia, Cartersville'deki Tellus Bilim Müzesi'ndeki bir meteor kamerasından alınan görüntüler, ateş topunun yolunun bir kısmını gösteriyor.

Büyük meteorlar için ateş topu ismi oldukça sık bir şekilde kullanılıyor. Parlak kıvılcımlar çıkartan dev meteorlar, atmosfere girdiklerinde genellikle "ateş topu" olarak isimlendiriliyor.

