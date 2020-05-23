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  4. Manisa'da dehşete düşüren olay! Alevler içinde sokağa fırladı

Manisa'da dehşete düşüren olay! Alevler içinde sokağa fırladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2020 19:27 | Son Güncelleme

Manisa Turgutlu’da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs evinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Manisa'da dehşete düşüren olay! Alevler içinde sokağa fırladı

Edinilen bilgiye göre, Yıldırım Mahallesi Sakarya Sokak’ta psikolojik sorunları olduğu öğrenilen M.G.(50), evinin bahçesinde üzerine benzin dökerek kendini yaktı.

ALEVLER İÇİNDE SOKAĞA FIRLADI

Alevler içinde sokağa çıkan kişiye ailesi ve komşuları müdahale ederken olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri M.G.’ye müdahale ederken, 112 ekipleri vücudunun büyük kısmı yanan şahsı Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırdı.

Olayla ilgili olarak polis ekipleri soruşturma başlattı. (İHA)

Benzin dökerek kendini yaktı

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