MAGAZİN

Onu her gün ekranda izliyorsunuz! Bu haliyle tanımak imkansız

MAGAZİN HABERLERİ  | 09.10.2018 12:18 | Son Güncelleme

Ünlü isimlerin zaman içinde yaşadıkları değişimi hepimiz biliyoruz. Kimi gözümüzün önünde büyüdüğü için, kimi de estetik operasyonlar sayesinde büyük değişim yaşadı.

Instagram'da bulunan 'Bunun Adı Evrim' isimli hesap, ünlülerin zaman içindeki değişimlerini belgeleyen fotoğrafları paylaşıyor.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

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Osman Sonant

Osman Sonant
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Gülşen Bubikoğlu

Gülşen Bubikoğlu
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İrem Derici

İrem Derici
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Esra Erol

Esra Erol
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Çağla Şıkel

Çağla Şıkel
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Çağla Şıkel'den açıklama geldi

Çağla Şıkel'den açıklama geldi
“İyi ki bu fotoğraf çıktı karşıma. Nasıl duygulandım. Bir baktım önce… Sonra sarıldım o yaşlarıma… 21 sene önce, daha 17 yaşındayım. Yeni Türkiye güzeli seçilmişim, ilk kez giymişim pullu elbisemi. Bale temsillerinde sürdüğüm rujumu sürmüşüm, nasıl güzel nasıl heyecanlı nasıl tedirginim. Neler yaşayacağımı nelerle karşılaşacağımı bilmeden gülümserken çekilmiş bir fotoğraf. Bu çok iyi bir fırsat dedim kendime ve hemen fotoğrafı karşıma aldım. Durdum ve dedim ki: Sen her geçen gün kendini geliştiren, hiç durmayan, her daim çalışan hayata işine sahip olduklarına aşık bir kadın kendi ayakları üzerinde duran bir Anne oldun. Artık korkma her şey hayal edemeyeceğin kadar güzel oldu… Şükürler olsun”
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Şevval Şahin

Şevval Şahin
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Göksel

Göksel
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Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
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Seda Güven

Seda Güven
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Jennifer Boyner

Jennifer Boyner
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Kemal Doğulu

Kemal Doğulu
13 / 77

Şükran Ovalı

Şükran Ovalı
14 / 77

Tarkan

Tarkan
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Batuhan Karacakaya

Batuhan Karacakaya
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Mine Tugay

Mine Tugay
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Demet Akalın

Demet Akalın
18 / 77

Pelin Öztekin

Pelin Öztekin
19 / 77

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ

Ebru Cündübeyoğlu - Pınar Altuğ
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Mert Fırat

Mert Fırat
21 / 77

Özcan Deniz

Özcan Deniz
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Birsu Demir

Birsu Demir
23 / 77

Sihirli Annem çocukları

Sihirli Annem çocukları
24 / 77

Kerimcan Durmaz

Kerimcan Durmaz
25 / 77

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
26 / 77

Nihal Candan

Nihal Candan
27 / 77

Fırat Altunmeşe

Fırat Altunmeşe
28 / 77

Ebru Yaşar

Ebru Yaşar
29 / 77

Özge Gürel

Özge Gürel
30 / 77

Grup Hepsi Yasemin Yörük

Grup Hepsi Yasemin Yörük
31 / 77

Ceren Moray

Ceren Moray
32 / 77

Öykü Serter

Öykü Serter
33 / 77

Demet Evgar

Demet Evgar
34 / 77

Ebru Gündeş

Ebru Gündeş
35 / 77

Merve Boluğur

Merve Boluğur
36 / 77

Şevval Sam

Şevval Sam
37 / 77

Ebru Özkan

Ebru Özkan
38 / 77

Defne Samyeli

Defne Samyeli
39 / 77

Burcu Biricik

Burcu Biricik
40 / 77

Müge Anlı

Müge Anlı
41 / 77

Şeyla Halis

Şeyla Halis
42 / 77

Ayşe Hatun Önal

Ayşe Hatun Önal
43 / 77

Pınar Altuğ

Pınar Altuğ
44 / 77

Oğuzhan Koç

Oğuzhan Koç
45 / 77

Sinan Akçıl

Sinan Akçıl
46 / 77

Seçkin Özdemir

Seçkin Özdemir
47 / 77

Zuhal Topal

Zuhal Topal
48 / 77

Burcu Esmersoy

Burcu Esmersoy
49 / 77

Sonay Aydın

Sonay Aydın
50 / 77

Bora Akkaş

Bora Akkaş
51 / 77

Uraz Kaygılaroğlu

Uraz Kaygılaroğlu
52 / 77

Burcu Özberk

Burcu Özberk
53 / 77

Özge Ulusoy

Özge Ulusoy
54 / 77

Beren Saat

Beren Saat
55 / 77

Pelin Ermiş

Pelin Ermiş
56 / 77

Doğuş

Doğuş
57 / 77

Ekin Türkmen

Ekin Türkmen
58 / 77

İnci Türkay

İnci Türkay
59 / 77

Fahriye Evcen

Fahriye Evcen
60 / 77

Hazal Ergüçlü

Hazal Ergüçlü
61 / 77

Seda Güven

Seda Güven
62 / 77

İpek Erdem

İpek Erdem
63 / 77

Murat Boz

Murat Boz
64 / 77

Ezgi Mola

Ezgi Mola
65 / 77

Gonca Vuslateri

Gonca Vuslateri
66 / 77

Samet Laçina

Samet Laçina
67 / 77

Ece Erken

Ece Erken
68 / 77

Seda Bakan

Seda Bakan
69 / 77

Hadise

Hadise
70 / 77

Burak Hakkı

Burak Hakkı
71 / 77

Sezen Aksu

Sezen Aksu
72 / 77

Zeynep Yılmaz

Zeynep Yılmaz
73 / 77

Burak Özçivit

Burak Özçivit
74 / 77

Demet Akalın

Demet Akalın
75 / 77

Selin İmer Ceceli

Selin İmer Ceceli
76 / 77

Aleyna Tilki

Aleyna Tilki
77 / 77

Seren Serengil

Seren Serengil
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Esra Erol değişim bunun adı evrim

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