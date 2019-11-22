Onu, köpek eti ticaretinden kurtarmak için 13 saat yol gitti!

Rafi Sahin Londra, İngiltere’de yaşayan 33 yaşındaki bir kadın. 2017 yılının haziran ayında bir köpek sahiplenmeye karar veren kadın o günden sonra sürekli barınaklarla ve yardım kuruluşlarıyla irtibat halinde olmuş. Ancak bir gün Çin’de düzenlenen Yulin köpek eti festivali hakkında bir yazı okuyunca Rafi’nin büyük macerası da böylece başlamış olmuş. Rafi Sahin, Londra’da yaşayan bir sağlık hizmetleri görevlisi, aynı zamanda bir üniversite öğrencisi. Rafi, 2017 yılında sokaklardan kurtarılmış bir köpek sahiplenmek istiyor. Bunun için birçok barınak ve yardım kuruluş ile irtibata geçiyor. Ancak bu araştırmaları yaparken karşısına Çin’de yapılan Yulin köpek eti festivali hakkında yazılmış bir makale çıkıyor. Okuduğu makale sayesinde Güney Kore’de köpekleri et ticaretinden kurtaran bir organizasyonla tanışıyor. CARE adındaki bu organizasyon, köpek eti ticaretinden kurtarılan köpeklere bakım imkanı ve barınak sağlıyor. CARE’nin internet sitesini gezen Rafi orada gördüğü jindo cinsi bir köpek olan Jindol’e tabiri caiz ise aşık oluyor. Jindol, bir sokakta açlıktan ölmek üzereyken ve arka ayakları kesilmiş halde bulunmuş. Aynı zamanda insanlardan çok korktuğu için yanına kimseyi yaklaştırmıyormuş.

KİMSE ARKA AYAKLARI OLMAYAN BİR KÖPEĞİN SAHİPLENİLECEĞİNİ DÜŞÜNMEMİŞ Rafi derhal organizasyon ile iletişim kurarak sahiplenme prosedürünü başlatmış. Yardım kuruluşu ilk başta çok şaşırmış, arka ayakları olmayan, engelli bir köpeğin sahiplendirilebileceğini pek düşünmüyorlarmış. Ancak aşı, muayene ve sağlık kontrolleri ile geçen altı ayın ardından Rafi Jindol’ü sahiplenip evine götürmüş. Rafi, Jindol’ün arka ayaklarının nasıl kesildiğini bilmediğini söylüyor. Ancak kendisiyle irtibata geçen bazı Korelilerin bunun köpek eti ticaretinin bir parçası olduğunu söylediklerini ifade ediyor. Köpekler kaçamasın diye, katledilmeden önce ayaklarının kesilmesinin Güney Kore’de köpek eti ticareti yapanların sık başvurduğu bir yöntem olduğunu duyduğunu söylüyor. Hatta Rafi bir adım ileriye gidiyor ve etlerinin daha lezzetli olması için köpeklere öldürülmeden önce işkence dahi uygulandığını anlatıyor. KÖPEK ETİ TİCARETİ YAPANLARIN ELİNDEN KURTARMIŞ Köpek eti ticareti yapanların elinden kurtarılan Jindol’e CARE organizasyonu çok güzel bir rehabilitasyon süreci uygulamış. Onu diğer köpeklerle bir arada tutmamışlar ve özel bakım uygulamışlar. Arka ayakları olmadığı için ihtiyaç duyduğu her türlü tedavi Jindol’e uygulanmış. Şimdi bizim ailemizin bir parçası diyor Rafi ve ekliyor, “ilk geldiği zamanlarda çok saldırgan bir köpekti, yavaş yavaş güvenini kazanmasını bildik.”

ONUNLA İLK KARŞILAŞTIĞINDA KİRLİ, ZAYIF ve SAĞLIKSIZMIŞ Rafi barınakta onunla ilk karşılaştığında onun çok kirli, zayıf ve sağlıksız olduğunu görmüş. Sahiplenmesinin ardından onu birçok uzman veterinere göstermiş ve protez ayak alabilmek için bir yardım kampanyası başlatmış. Rafi o günleri şöyle anlatıyor: “Küçük barınağa ulaştığımda, etrafta bir sürü kameraman vardı ve insanlar ne olduğunu bilmiyordu. Bu ortam Jindol’ü stres altına sokmuştu ve sürekli havlıyordu. Ancak yanına yaklaşıp selam dediğimde bana karnını okşatınca iyi arkadaş olacağımı anladım. Barınak yetkilileri bana ayakları hakkında bilgi verdi, ben de daha sonra pek çok uzmana danıştım, hala tam olarak sağlığına kavuştuğunu söylemek zor. Her ne kadar sağlığı çok iyi olmasa da Jindol şu anda çok mutlu bir köpek bunu görebiliyorum.” İLK BAŞLARDA ÇOK SESSİZMİŞ Rafi’nin Jindol dışında, Loki adında Husky/Samoyed kırması ve Lyra adında French Bulldog cinsi iki köpeği daha var. Jindol eve ilk geldiğinde sessiz ve stresliymiş. Son derece ürkek tavırları olan Jindol, sürekli bir köşede tek başına oturuyormuş. Ancak bu günleri sevgi ve sabırla aşmasını bilmiş. Evde hala ilk geldiği zamanlarda oturduğu köşeyi kendi köşesi olarak benimseyen Jindol, evin diğer iki köpeğiyle de çok iyi arkadaş olmuş. Öyle ki Rafi’nin diğer iki köpeği, Jindol’ü her ortamda koruyup kolluyorlarmış.

Rafi, Jindol için mucize diyor, “insanlardan gördüğü onca kötü muameleye karşın onları sevmekten ve onlara güvenmekten vazgeçmiyor” diye ekliyor. Ehlers-Danlos Sendromu‘ndan mustarip olan ve epilepsi teşhisi konulan Rafi’nin de sağlık durumu çok iyi değil. Kronik eklem ağrıları çeken Rafi, “neyse ki köpeklerim var, bana her gün ilham veriyorlar ve tüm dertlerimi unutmamı sağlıyorlar” diyor. 'NEDEN ENGELLİ BİR KÖPEK SAHİPLENDİN?' İnsanların kendisine sık sık “neden engelli bir köpek sahiplendin?” diye sorduğunu söyleyen Rafi, onların yaşadıkları travmaları atlatabilmesi, geri kalan ömürlerini mutlu bir şekilde sürdürebilmesi için bizlere ihtiyaçları var diyor. Dünyanın pek çok ülkesinde böyle köpeklere yardım eden organizasyonlar bulunduğunu söyleyen Rafi, hiçbir şey yapamıyorsanız bile buralara bağışta bulunun çağrısı yapıyor. Rafi, “eğer sahiplenme imkanınız yoksa, bağış yaparak, imza kampanyalarına katılarak bu hayvanlar için umut olun. Köpek satın almayın, mutlaka barınaklardan sahiplendiğiniz bir köpeğiniz olsun, dünyada köpekler kadar sevgi dolu başka canlı var mı bilmiyorum… Bana sorarsanız yok.”

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