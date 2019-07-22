"Önümüzde çok temiz bir hizmet dönemi var"

ÇANAKKALE (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Türkiye'nin önünde seçimsiz uzun bir dönem olduğunu belirterek, "Önümüzde çok temiz bir dönem var. Hizmet dönemi var tabiri caizse. Bu dönemde polemiklerden ve siyasi kavgadan uzak, ülkenin temel meselelerini iyi değerlendiren bir zamanı kullanalım istiyoruz." dedi.

Turan, AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanı Yıldıray Ölçek ve Çanakkale Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Esra Yüksel ile Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan'ı makamında ziyaretinde, TBMM'de son dönemde özellikle herkesi ilgilendiren önemli kanunların hayata geçtiğini ifade etti.

Muhalefetiyle, iktidarıyla çok büyük mesai harcandığını ve geçen perşembe günü Meclisin tatile girdiğini belirten Turan, "1 Ekim'e kadar olağanüstü bir durum olmazsa meclisimiz İçtüzük gereği kapalı. Fakat bizim için, vekiller için tatil değil. Bu dönem Meclis dışındaki faaliyetler için bir imkandır. Biz Meclisi kapar kapamaz cuma günü odamızı toparladık ve cuma akşam itibarıyla şehrimize geldim. Bu tatil dönemini milletimizle geçirelim, dertlerini dinleyelim, çalışmalarımızı paylaşalım istedik." diye konuştu.