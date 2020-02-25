Önümüzdeki 20 yıl içinde yaşanacak teknolojik gelişmelerle hayatımıza girecek 20 şey

KPMG'ye göre 21. yüzyılın önümüzdeki 20 yılında yaşanacak teknolojik gelişmeler eksiklerin giderilmesi kadar hayatımıza pek çok yenilik de getirecek. Öyle ki bu değişimler mesai saatlerinin bile ortadan kalkması mümkün kılacak. İşte KPMG'ye göre 20 yıl içinde teknoloji, ekonomi ve sağlık alanlarında hayatımıza girecek 20 yenilik...

10 bin yıllık işlemi 200 saniyede bitiriyor

Geçtiğimiz aylarda Google mevcut en hızlı süper bilgisayarların 10 bin yılda yapacağı işlemleri 200 saniyede bitiren ve kuantum üstünlüğüne sahip bilgisayar yaptıklarını duyurmuştu.

Kuantum bilgisayarların hayatımıza girmesi pek çok sektörü derinden etkileyecek. Örneğin bir deney yapmaktansa ilacın kendisini bu cihazlar ile tasarlayabileceğiz ve bunun araştırmalara çok büyük bir etkisi olacak.

Önümüzdeki 20 yıl içinde sürücüsüz otomobiller hayatlarımızın değişmez bir parçası olacak. Aynı rapora göre, pek çok kişi otomobil satın almaktansa tercihini elektrikli scooter ve bisikletlerden yana kullanacak

2040 yılına geldiğimizde sağlık hizmetlerine yaklaşımımız reaktif olmaktan önleyici olana doğru kaymış olacak. Sensörler ile anlık olarak vücudumuz gözlemlenecek ve kimi durumlarda bir hastalık daha ortaya çıkmadan saptanıp ona karşı önlem alınacak.

Ay'dan sonra insanoğlunun yeni hedefi Mars, Mars için pek çok uzay ajansı ve özel uzay şirketi projeler geliştiriyor. Önümüzdeki 20 yıl içinde ilk insanın Kızıl Gezegen'e ayak basmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Enerji üretiminde konvansiyonel yöntemleri terk etmeye yavaş da olsa başladık. Uzmanlar önümüzdeki 20 yıl içinde yenilenebilir enerjinin payının ciddi oranda artacağı görüşünde.

Teknoloji ve sağlık alanındaki gelişmeler sonucu insanoğlunun 150 yıl yaşaması oldukça sıradan bir olay haline gelecek.

Yapay zeka son zamanlarda adını sıkça duymaya alıştığımız bir konu. Yapay zeka pek çok şeyi değiştirecek. Onlardan bir tanesi de sinema. Fütüristler 20 yıl içinde yapay zeka tarafından yazılan bir senaryonun Oscar kazanabileceği iddiasında.

Artan dünya nüfusu tarım alanında daha verimli yöntemler bulmamızı gerektiriyor. Bu soruna çözüm olarak ise nesnelerin interneti (IoT) gösteriliyor. Uzmanlar gelecekte IoT ve robotların daha verimli tarım faaliyetlerinde aktif rol oynayacağını belirtiyor.

Endüstriler arasındaki sınırların eridiği bir pazarı regüle etmek için konun koyucular bir örgütün faaliyetlerine ve elde ettikleri sonuçlara odaklanan kanunlar geliştirecek.

Gelecekte günümüzün eğitim sisteminin de değişmesine kesin gözüyle bakılıyor. Uzmanlar, belirli bir dönem boyunca eğitim kurumlarında eğitim almanın yerini ömür boyu eğitim modelinin alacağı görüşünde.

Önümüzdeki 20 yılda avatar robotların oldukça popüler olacağı, insan bilincinin dijital ortama aktarılmasının mümkün olacağı düşünülüyor.

Bitcoin bir dönem 20 bin dolar bandını test etmesiyle adından sıkça söz ettirmişti. Bitcoin bugün hala istenilen sıçramayı yapamasa da gelecekte ulus devletlerin para birimlerinin zayıflayacağı ve dijital para birimlerinin değerinin artacağı belirtiliyor.

Gelişen teknoloji hayatımızı oldukça radikal bir şekilde değiştirecek. Ancak bu teknolojiye maddi imkanlar yüzünden sahip olamayanlar da olacak. Toplum teknolojiye sahip olabilen ve olamayanlar olarak ikiye ayrılacak.

Fütüristlerin öne sürdüğü bir başka şey ise teknolojik gelişmeler nedeni ile mesai saati kavramının ortadan kalkacağı. Akıllı cihazlarımız ile insanlara ve işimize hiç olmadığı kadar yakın olacağız ve 9-18.00 gibi mesai kavramı hayatımızdan çıkacak. Bunun yerine az az gün boyu çalışacağız.

Bitcoin ile hayatımıza giren Blockchain dijitalleşen dünyada sıkça duymaya başladığımız bir terim. Blockchain temel olarak bilginin tek bir yerden kontrol edilmemesi amacıyla yaratıldı. Bunu bilgisayarlardan oluşan bir ağa binlerce kez kopyalanarak dağıtılan bir hesap tablosu olarak da düşünebilirsiniz. Bu sayede sistem hataları de dağıtarak riski minimuma indiriyor. Uzmanlar önümüzdeki 20 yıl içinde Blockchain'in hayatımızın her alanına dokunacağı görüşünde.

20 yıl içinde ekonomi modelinin de değişmesi bekleniyor. Yeni modelde bir ürünün değeri geri dönüştürülüp yeniden kullanılmadan önce değeri ortaya çıkmış olacak.

Otomasyonun hayatımıza girmesi pek çok sektörde işsizliğe neden olacak. Bu durumla mücadele için evrensel temel gelir sistemi pek çok ülke tarafından hayata geçirilecek.

Genetik mühendislik, teknoloji alanındaki gelişmeler 'süper insanın' doğumuna neden olacak. Daha doğmadan insanlar üzerinde modifiyeler yapabileceğiz ve yeni nesillerin genetik noksanlıklarını ortadan kaldırabileceğiz.

Küresel Isınma ve iklim değişikliği sıkça tartıştığımız konuların başında geliyor. Uzmanlar iklim değişikliklerinin daha radikal sonuçlara neden olması sonucu daha sıkı regülasyonların hayatımıza girmesine kesin gözüyle bakıyor.