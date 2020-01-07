HABER
  4. Önümüzdeki günlerde oyun severlerle buluşacak olan yapımlar

Önümüzdeki günlerde oyun severlerle buluşacak olan yapımlar

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.01.2020 08:33 | Son Güncelleme

Yaklaşık olarak 1 aydın dolu dolu bir oyun çıkış listesi ile karşılaşmıyoruz. Bu durumun temel sebebi ise yabancı ülkelerde bir süredir devam eden noel tatili. Yılbaşı tatili bizde 1 gün olsa da bazı ülkelerde bu süre 2 hatta 3 haftaya kadar uzayabiliyor.

Önümüzdeki günlerde oyun severlerle buluşacak olan yapımlar

Hal böyle olunca oyun çıkış takvimi de iyiden iyiye kısırlaşıyor. Çünkü hiç bir yapımcı pek çok dükkanın kapalı olduğu bir dönemde oyun çıkartmak istemiyor. Nitekim bu durum Ocak ayının ilk haftasına da yansımış durumda.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli sığ bir takvim bizleri karşılıyor. Yayınlanacak olan oyunların neredeyse tamamı indie olarak tabir ettiğimiz bağımsız yapımlar.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile başbaşa bırakalım.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Muhtemelen Ocak ayının sonlarına doğru çok daha kalabalık bir liste ile karşılacağız.

6 Ocak Pazartesi

Ultimate Racing 2D (Nintendo Switch)

7 Ocak Salı

ReversiQuest2 (PC)

8 Ocak Çarşamba

Regions of Ruin (Xbox One)
Dragon Sinker: Descendants of Legend (Xbox One)
IN-VERT (Xbox One)
Animal Friends Original Adventure (Xbox One)

9 Ocak Perşembe

AO Tennis 2 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)
Monster Hunter World: Iceborn (PC)

10 Ocak Cuma

Aborigenus (Nintendo Switch)

4 kameralı TCL PLEX ile maceraya atılıyoruz


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERKenan Doğulu alkışı hak ediyorKenan Doğulu alkışı hak ediyor
NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntülediNASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi
CES 2020’den: Bu Samsung televizyonun çerçevesi yok!CES 2020’den: Bu Samsung televizyonun çerçevesi yok!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
oyun oyun çıkış listesi ocak ayı oyun

En Çok Okunan Haberler

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

Korucu nöbet sırasında cinnet getirip arkadaşlarına ateş açtı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

ABD'li generalin Irak mektubu sosyal medyaya sızdı!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Sevda Demirel cinsiyet değiştiren o isimle aşk yaşıyor!

Olay sözler: Seni erkekler...

Olay sözler: Seni erkekler...

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

İsrail'i İran korkusu sardı! Çok çarpıcı açıklama!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

ABD nükleer bombardıman uçağı sevk etmeye hazırlanıyor iddiası!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

İşte 2019 yurt dışı telefon kayıt ücreti!

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu ve oyuncu kadrosu

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Duygu moduna göre Whatsapp durumları

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Facebook hesap silme nasıl yapılır?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

360 Hz tazeleme hızına sahip monitör

NASA uzay aracı gizemini koruyor

NASA uzay aracı gizemini koruyor

Yeni One Piece oyunu 26 Mart’ta geliyor

26 Mart’ta geliyor!

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

NASA, Samanyolu Galaksisi'nin merkezini görüntüledi

CES 2020’den: Bu Samsung televizyonun çerçevesi yok!

CES 2020’den: Bu Samsung televizyonun çerçevesi yok!

28 yıllık hasret bitiyor: Apple CES 2020’ye katılacak!

28 yıllık hasret bitiyor: Apple CES 2020’ye katılacak!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.