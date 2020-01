Önümüzdeki günlerde oyun severlerle buluşacak olan yapımlar

Hal böyle olunca oyun çıkış takvimi de iyiden iyiye kısırlaşıyor. Çünkü hiç bir yapımcı pek çok dükkanın kapalı olduğu bir dönemde oyun çıkartmak istemiyor. Nitekim bu durum Ocak ayının ilk haftasına da yansımış durumda.

Bu hafta çıkacak oyunlar listesine baktığımızda hayli sığ bir takvim bizleri karşılıyor. Yayınlanacak olan oyunların neredeyse tamamı indie olarak tabir ettiğimiz bağımsız yapımlar.

Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu haftanın oyunları ile başbaşa bırakalım.

Bu arada dip not olarak belirtelim. Muhtemelen Ocak ayının sonlarına doğru çok daha kalabalık bir liste ile karşılacağız.

6 Ocak Pazartesi

Ultimate Racing 2D (Nintendo Switch)

7 Ocak Salı

ReversiQuest2 (PC)

8 Ocak Çarşamba

Regions of Ruin (Xbox One)

Dragon Sinker: Descendants of Legend (Xbox One)

IN-VERT (Xbox One)

Animal Friends Original Adventure (Xbox One)

9 Ocak Perşembe

AO Tennis 2 (PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC)

Monster Hunter World: Iceborn (PC)

10 Ocak Cuma

Aborigenus (Nintendo Switch)

