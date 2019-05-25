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"Önümüzdeki hafta eylem planımızı açıklayacağız"

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2019 20:00 | Son Güncelleme

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız"

İSTANBUL (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Valilikler kanalıyla belediyelerimize bir genelge göndermiştik. Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız." dedi.

Bakan Kurum, Esenler Belediye Başkanlığını ziyaret ederek kentsel dönüşüme ilişkin genel değerlendirme toplantısı yaptı.

Daha sonra Esenler'deki kentsel dönüşüm alanlarını gezerek incelemede bulunan Bakan Kurum, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kentsel dönüşümle ilgili çalışmaların hızlı bir şekilde yürütüldüğünü anlatan Kurum, "Valilikler kanalıyla belediyelerimize bir genelge göndermiştik. Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız." ifadelerini kullandı.

- 1 milyon 800 bin metrekarelik Millet Bahçesi

Topkule Kışlası'ndaki çalışmalarla ilgili bilgi veren Kurum, "İçinde bulunduğumuz alan yaklaşık 8 milyon metrekarelik bir alan. Bu alan içerisinde 1 milyon 800 bin metrekaresi Millet Bahçesi olmak üzere örnek bir şehircilik anlayışıyla tasarladığımız, planladığımız, az katlı, yatay mimari anlayışıyla projelendirdiğimiz yeri inceliyoruz. Bu alan içerisinde milletimizin kullanımına sunacağımız çok önemli bir Millet Bahçesi olacak." diye konuştu.

Millet Bahçesinin haricinde riskli bölgeler için rezerv konutların üretileceğinin altını çizen Kurum, bu alanın ikiye ayrılacağını söyledi. Kurum, ilk kısmı oluşturan 8 milyon metrekarenin kışla alanında, diğer kısmın ise TEM'in güneyinde yer aldığını ifade etti. Ayrılan bölgede 9 bin bağımsız bölüm yapacaklarını anlatan Kurum, 2020 yılına kadar tüm bağımsız bölümlerin ihalesini gerçekleştireceklerini vurguladı.

Kurum, "Oradan aldığımız konutları da şehrin içinde yıkılma tehlikesi riski olan alanların dönüşümünde kullanacağız. Esenler belediyemiz sınırları içerisinde, Bağcılar'da, Sultangazi'de, bu bölgedeki tüm belediyelerimizin dönüşümünde bilhassa yıkılma riski olduğunu düşündüğümüz acil öncelikli dediğimiz alanlardaki binaların dönüşümünde bu rezerv konutlarımızı kullanacağız. Bunun dışında burada gerçekten İstanbulumuza örnek diyebileceğimiz örnek şehircilik anlayışıyla yatay mimari ile az katlı zemin artı dördü geçmeyen projeler üreteceğiz ve bu projelerde de vatandaşlarımız sosyal donatıları ile her türlü imkanlarıyla burada yaşama imkanına erişmiş olacaklar." şeklinde konuştu.

Esenler TEM otoyolunun güneyindeki rezerv alanda yürütülen kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında bin 72 konutun ihalesinin yapıldığı, 964'ünün de ihale aşamasında olduğu, toplam 2 bin 46 konutun 2020 yılı sonuna kadar tamamlanacağı bilgisi verildi.

"Önümüzdeki hafta eylem planımızı açıklayacağız"

- Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Gelen veriler ışığında önümüzdeki hafta kentsel dönüşüme ilişkin tüm Türkiye'deki eylem planımızı açıklayacağız"

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum Kentsel Dönüşüm millet bahçesi

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