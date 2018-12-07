Önümüzdeki on yılda 5G, AI ve XR konuşulacak

Snapdragon 855 Mobil Platformu, Snapdragon X50 5G modem desteği ile birlikte geliyor. İsteyen üreticileri platformu 5G desteği ile sunabilecek. Ürün üzerinde Snapdragon X24 LTE modem kullanılıyor. Bu modem 4G bağlantısı en iyi şekilde kullanılması için tasarlanmış. Snapdragon X50 ile bu platform, hem Sub-6 GHz hem de mmWave frekans bantları için 5G’yi destekleyerek, hızlı tepki verme ve benzeri görülmemiş hızlar sağlıyor. MmWave frekans bantlarında, kullanıcılar mevcut ticari çözümlerden bazılarına kıyasla 20 kata kadar daha hızlı ortalama performans alabiliyor. Bu teknoloji ugünün aşırı veri taleplerine sahip çok oyunculu VR oyunları, AR ile alışveriş gibi yeni nesil etkileyici deneyimlerin önünü açacak.

Snapdragon 855 aynı zamanda Qualcomm Wi-Fi 6 mobil platformu ile güçlü bir sonraki nesil Wi-Fi performansı sunuyor. 8×8 gibi daha fazla cihaza daha verimli şekilde hizmet vermek için gelişmiş özellikler (4×4 cihazlardan 2 kata kadar iyileştirme), Hedef Uyanma Süresi WPA3 ile % 67’ye kadar daha fazla güç verimliliği ve en son güvenlik özelliklerini sunuyor. Snapdragon 855 ayrıca Qualcomm 60 GHz Wi-Fi mobil platformunu kullanan mmWave Wi-Fi’yi de destekliyor. Bu özellik sektörün ilk 802.11ay tabanlı platformu, eşi benzeri görülmemiş bir 10 Gb / sn’ye kadar Wi-Fi hızlarını alıyor ve eşdeğer düşük gecikme süresi sağlıyor.