ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." dedi.

Emre, CHP Artvin İl Teşkilatınca düzenlenen "Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını iddia eden Emre, "Halkın önüne 5 yılda bir sandık koyuluyor. Başkanlık rejiminin birçok örneğinde olduğu gibi parlamento ve başkanlık oylaması farklı zamanlarda yapılmıyor. Türkiye'de aynı gün yapılıyor. Bunun arkasında halka hesap vermeyen bir yönetim kurma anlayışı var." diye konuştu.

Emre, yönetimin halka hesap vermesi gerektiğini kaydederek, "Soğanın, salatalığın, tanzim satış kuyruğu içinde sınırlı kiloyla alınabildiği bir dönemden geçiyoruz. Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." ifadesini kullandı.