HABER

"Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.03.2019 17:52 | Son Güncelleme

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre: - "Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır"

ARTVİN (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, "Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." dedi.

Emre, CHP Artvin İl Teşkilatınca düzenlenen "Millet İttifakı Belediye Meclis Üyeleri ve Belediye Proje Tanıtım Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, yerel seçimlerin, Türkiye için bir dönüm noktası olduğunu belirtti.

Nisan 2017'de gerçekleştirilen anayasa değişikliğiyle Türkiye'nin demokrasiden uzaklaştığını iddia eden Emre, "Halkın önüne 5 yılda bir sandık koyuluyor. Başkanlık rejiminin birçok örneğinde olduğu gibi parlamento ve başkanlık oylaması farklı zamanlarda yapılmıyor. Türkiye'de aynı gün yapılıyor. Bunun arkasında halka hesap vermeyen bir yönetim kurma anlayışı var." diye konuştu.

Emre, yönetimin halka hesap vermesi gerektiğini kaydederek, "Soğanın, salatalığın, tanzim satış kuyruğu içinde sınırlı kiloyla alınabildiği bir dönemden geçiyoruz. Hayat pahalılığının ve işsizliğin alıp başını yürüdüğü bir dönemden geçiyoruz. Türkiye'yi böyle sorunlarla karşı karşıya bırakan yönetim doğal olarak halka hesap vermek istemiyor. Önümüzdeki seçimler bu hesabı sorabilmenin en kritik durağıdır." ifadesini kullandı.

CHP'nin yurttaşları birbirinden ayırmayan temel bir anlayışa sahip olduğunu söyleyen Emre, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Millet İttifakı kapsamında partilerdeki insanlarda da bu anlayış var. Kimseyi ayırmayan, tüm seçmenleri kucaklayan zihniyet ile iktidarda bulunan zihniyet arasında çok köklü bir farklılık var. Cumhurbaşkanı çıkıyor diyor ki 'Millet burada.' Bir de diyor ki 'Geri kalanlar var. Onlar zillet, onlar illet.' Cumhurbaşkanının il il, meydan meydan gezerek, kendisine oy vermeyen, farklı siyasi görüşleri, kanaatleri olan yurttaşlarına reva gördüğü muamele bu. İllet ittifakı, zillet ittifakı. Önümüzdeki seçimler bu zihniyet ile hiç kimseyi birbirinden ayırmayan bir zihniyet arasındaki seçimdir."

Emre, siyasetin günlük sorunların, yurttaşların sorunlarının çözümünün hayata geçirilme alanı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"1994'ten beri İstanbul'u yöneten zihniyetin İstanbul'u karşı karşıya bıraktığı manzarayı üzülerek görüyorum. 15 dakikalık yağmur yağsa bir yerden bir yere gidemiyorsun. Ailenizle çocuklarınızla bir şehirde sahip olmanız gereken temel birtakım imkanlara sahip olamıyorsunuz. Hemen herkes kapalı güvenlikli sitelere kaçıyor. Böyle bir İstanbul manzarasıyla karşı karşıyayız. Seçimlerin bir önemli özelliği de bu sorunların bir çözümünün olduğunu seçmenlere göstermek, iktidara gelerek o meseleleri çözmek."

Artvin'deki ittifak ve birlikteliğin alkışlanmayı hak ettiğini dile getiren Emre, "Demirhan Elçin ve yönetiminin Artvin'e çok yakışacağını düşünüyorum. Bizim partimizin ve ittifakımızın bir kimliği ve zihniyeti var. Bu zihniyet Atatürk'ün değerlerini, çağdaşlığı, bilimi, demokrasiyi, sosyal adaleti, insanları kutuplaştırmamayı, bölmemeyi temel alan bir zihniyet. Bu unsurların, Artvinli kimliğinin de temel unsurları olduğunu düşünüyorum." dedi.

Ahmet Hamdi Tanpınar Kültür Merkezi'ndeki toplantıya, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, CHP İl Başkanı Ahmet Biber, CHP Artvin Belediye Başkan Adayı Demirhan Elçin ve partililer katıldı.

PARTNERGenç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!Genç kadını zincirle bağlayıp ahırda vahşet yaşattı!
Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay değil”Kılıçdaroğlu: ”Bay Kemal olmak kolay değil”
Zeybekci: "Karanlıkta anlaşma yaptılar"Zeybekci: "Karanlıkta anlaşma yaptılar"
Anahtar Kelimeler:
Artvin CHP CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre Millet İttifakı

En Çok Okunan Haberler

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Soylu dev rakamı açıkladı: 38 bin 578 personel ihraç edildi

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Tatilde olay teklif! Seksi paylaşım

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

Acun o yarışmacıya isyan etti: 3 attı sonra yattı!

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

157 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü! Kurtulan yok

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

THY uçağında korku dolu anlar! Çok sayıda yaralı var

İlginizi Çekebilir

2.000TL altı akıllı telefonlar

2.000TL altı akıllı telefonlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 50 bin konut müjdesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Hindistan-Pakistan gerginliğine ilişkin Türkiye'den ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Diğer Haberler
Bahçeli: Büyük milletlerin her zaman beka meselesi vardır

Bahçeli: Caniler ve cahil ruhlular...

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Mesut Yılmaz'dan sağlık durumu hakkında açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400 sisteminin ABD'nin güvenliğiyle ilgisi yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 açıklaması

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Fatma Şahin, gözyaşlarına hakim olamadı

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

Bakan Selçuk açıkladı! Eğitimde yeni model geliyor

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması: Doları basan biz değiliz, fiyatını belirleyen biz değiliz

TBMM Başkanı Şentop’tan 'dolar' açıklaması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.