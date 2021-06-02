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Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

02.06.2021 21:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konuların başında seneye okulların açılacağı tarih geliyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlamakta olduğu Tarafsız Bölge programına konuk olup konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak sorusu da böylelikle yanıt buldu. Peki 2021-2022 döneminde, önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? İşte Bakan Selçuk'un açıkladığı o tarih...

Önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak? Bakan Selçuk tarih verdi!

Ahmet Hakan'ın CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge isimli programına konuk olan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, seneye okulların açılacağı tarih ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Öğrenci ve velilerin merak ettiği önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak sorusu da böylelikle yanıt bulmuş oldu. Peki önümüzdeki yıl okullar ne zaman açılacak?

ÖNÜMÜZDEKİ YIL OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 2021-2022 DÖNEMİNDE OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

CNN Türk'te yayınlanan Tarafsız Bölge programına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüsüyle mücadele bütün hızıyla sürerken, eğitimde normalleşme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Milli Eğitim Bakan Selçuk'un eğitim konusunda ve okulların açılacağı dönem hakkında yaptığı açıklamalardan satır başları şu şekilde;

"Bizim olağan açılışımız 7 Eylül'de salgın olmasa. Önümüzdeki sürece baktığımızda yazın okul açmamız çok kolay değil. Ağustosta, temmuzda okulları açıp eğitim-öğretim yapmak bizim için uygun değil. Öğretmenlerimizin de dinlenmesi lazım, çok yoruldular."

Bu sene için ise MEB geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile yaz aylarında telafi eğitimi verileceğini duyurmuştu. Ziya Selçuk 1 Haziran tarihi için yapmış olduğu açıklamada "Kavuşuyoruz! Yarın itibariyle ilkokul öğrencilerimiz, 7 Haziran Pazartesi’den itibaren ise ortaokul ve lise öğrencilerimiz için haftada iki gün yüz yüze eğitime başlıyoruz." şeklinde konuşmuştu.

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Milli Eğitim Bakanlığı Ziya Selçuk
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