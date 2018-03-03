MAGAZİN

Onun göğüslerinden ilham aldılar

MAGAZİN HABERLERİ  | 03.03.2018 11:17 | Son Güncelleme

Genç yıldızın göğüs küçültme operasyonunun ardından çok sayıda ünlü kliniklere koştu

20 yaşındaki Ariel Winter'ın göğüs küçültme operasyonunun ardından göğüs küçültme operasyonları ABD'de yüzde 11 arttı

'Göğüslerimi küçülttürmek hayatımı kurtardı'

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Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle ünlenen 20 yaşındaki Ariel Winter'ın 'göğüslerimi küçülttürmek hayatımı kurtardı" açıklaması nedeniyle estetik operasyonlar arttı.
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Winter, 2015 yılında doğal haliyle çok iri olan göğüsleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtip bıçak altına yatmıştı.
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Genç oyuncu göğüslerini iki beden küçülttükten sonra hayatının kolaylaştığını, sırt ağrılarından kurtulduğunu açıklamıştı.
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Winter'ın ardından özellikle ünlüler arasında göğüs düzelttirme operasyonlarının arttığı ortaya çıktı.
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Sağlık verilerine göre ABD'de 2017 yılı içinde 43 bin 635 göğüs küçültme operasyonu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir yıl önce 39 bin civarındaydı.
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