Onun göğüslerinden ilham aldılar

Winter, 2015 yılında doğal haliyle çok iri olan göğüsleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtip bıçak altına yatmıştı.

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Sağlık verilerine göre ABD'de 2017 yılı içinde 43 bin 635 göğüs küçültme operasyonu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir yıl önce 39 bin civarındaydı.