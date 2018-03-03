Onun göğüslerinden ilham aldılar

20 yaşındaki Ariel Winter'ın göğüs küçültme operasyonunun ardından göğüs küçültme operasyonları ABD'de yüzde 11 arttı
'Göğüslerimi küçülttürmek hayatımı kurtardı'
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Rol aldığı The Modern Family adlı diziyle ünlenen 20 yaşındaki Ariel Winter'ın 'göğüslerimi küçülttürmek hayatımı kurtardı" açıklaması nedeniyle estetik operasyonlar arttı.
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Winter, 2015 yılında doğal haliyle çok iri olan göğüsleri nedeniyle sağlık sorunları yaşadığını belirtip bıçak altına yatmıştı.
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Genç oyuncu göğüslerini iki beden küçülttükten sonra hayatının kolaylaştığını, sırt ağrılarından kurtulduğunu açıklamıştı.
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Winter'ın ardından özellikle ünlüler arasında göğüs düzelttirme operasyonlarının arttığı ortaya çıktı.
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Sağlık verilerine göre ABD'de 2017 yılı içinde 43 bin 635 göğüs küçültme operasyonu gerçekleştirildi. Bu rakam, bir yıl önce 39 bin civarındaydı.
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