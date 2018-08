Onun hayali dünyanın en güzel matematik müzesini açmak

İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Karşıyaka ilçesinde, 'Matematik ciddi bir iştir, eğlence gerektirir' sloganıyla matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için çalışmalar yapan, 'Herkes için matematik' ve 'Merhaba matematik' adı altında iki öğrenim modeliyle eğitim veren emekli öğretmen Nurten Alpaslan (62), matematik müzesi açmak istiyor. Alpaslan, "Hayalim dünyanın en güzel matematik müzesini kurmak. Avrupa'da farklı ülkelerde var ama en güzelini biz kuracağız" dedi.

Uzun yıllar matematik öğretmenliği yapan, en son Karşıyaka Anadolu Lisesi'nden 2008 yılında emekli olan Nurten Alpaslan, matematiği korkulan ders olmaktan çıkarmak için çalışmalar yapıyor. 'Matematik ciddi bir iştir, eğlence gerektirir' sloganıyla çıktığı yolda 2011 yılında, Karşıyaka'nın Bostanlı semtinde 'Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi' kuran Alpaslan, 'Herkes için matematik' ve 'Merhaba matematik' adı altında iki öğrenim modeliyle eğitim veriyor.

Kendi öğrenim sistemini oluşturmaya başlama serüvenini anlatan Nurten Alpaslan, "Anadolu lisesi, fen lisesi statüsündeki güzel okullarda öğretmenlik yaptım. Oradaki seçilmiş gençlerin bile zaman zaman anlamadıklarını söylemesi, matematikte sistemden ve öğretmenden kaynaklı bir sorun olduğuna işaretti. Öğretmenlik hayatımda her zaman farklı yollar denedim. Sistemi değiştirme şansım yok, sistemin arkasına sığınma lüksüm hiç olamaz. Dolayısıyla öğretmeni yani kendimi değiştirebilirim, düşüncesiyle 2003 yılında başladım bu projeyi oluşturmaya. Daha sonra da bunu hayata geçirmek için yaşım geldiğinde emekli oldum. Bir çocuğa anlattığım yöntemle başka çocuğa anlattığımda anlamamış olabildiğini gördüm. Öyleyse her bireyin öğrenme şeklinin ve sürecinin farklı olduğu düşüncesiyle bu projeyi büyüttüm. Grup çalışması yapılsa da aynı yaş grubunda olsa da hepsinin etkinlikleri aynı olmak zorunda değil" diye konuştu.

'BİREY OLMA ADINA DOĞRU KAZANIMLAR YAPMAYA ÇALIŞIYORUZ'

'Bilim ve Proje Geliştirme Merkezi'nde neler yapıldığıyla ilgili bilgi veren Alpaslan, "Matematiksel düşünce sistemlerini geliştiren, dikkat yoğunlaştıran, hafıza güçlendiren, analitik düşünce ve tasarım becerisi kazandıran, teorik, matematik ve geometri altyapısını edindiren bir çalışma yapıyoruz burada. 'Herkes için matematik' öğrenim modelinde alt yaş 3, üst sınırı ise yok. 3 yaşında çalıştığımız da var, 68 yaşında emekli bir iktisatçıyla da çalışıyorum. İhtiyaçlara yönelik çalışıyoruz. Şirket yöneticileri geliyor, onların beklentisi daha farklı, alt kademedeki arkadaşlarıyla daha sağlıklı ilişkiler oluşturmak, bakış açısı geliştirmek, analitik düşünce adına çalışmalar yapıyoruz. 3 yaşındaki çocukla her şeyi çalışmaya başlıyoruz, temel olarak doğru göndermeler yapıp, bilinçaltına doğru mesajları iletmek adına. Hem matematik, akademik bilgi adına hem de birey olma adına doğru kazanımlar yapmaya çalışıyoruz" dedi.

450 ÇALIŞMA ARASINDAN SEÇİLDİ

Çalışmalarıyla birçok sergi açtığını ve projelere katıldığını belirten Alpaslan, "Bu çalışmalarla ABD'li bir yatırım bankasının 43 ülkede uyguladığı projesinde, dünyadaki 10 bin girişimci kadından biri oldum. Ayrıca çalışmam, Fransa'da 'Science and You 2015 Kongresi'nde uluslararası platformda dünyadan 450 çalışma arasından seçildi. Bir 'Türk öğrenim modeli' olarak kabul edildi" diye konuştu.

'DOĞRU ANLATABİLDİĞİMİZ TAKDİRDE HER BİREY HEDEFİNE ULAŞABİLİR'

Türkiye'de eğitimle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu kaydeden Nurten Alpaslan, "Uluslararası platformlarda çalışmalara katıldığımda, biçimsel farklılıkla Türkiye'den daha az olmakla birlikte diğer ülkelerde de çocukların matematik öğrenmede sıkıntısı olduğunu gördüm. Bu öğrenme kaygısı nedeni ile de çocuklar doğru hedeflerini seçemiyorlar ve mutsuz, verimsiz bireyler oluyorlar. Birçok kişi ile görüştüğümde matematikten kaçış olmasından dolayı hedeflediği, arzuladığı mesleği seçemeyenler olduğunu gördüm. Herkes akademisyen olmayabilir fakat matematik hiç kimsenin hedefine ulaşmasına engel olmamalı. Biz doğru anlatabildiğimiz takdirde, kalıtsal herhangi bir sıkıntısı olmayan her bireye matematik dahil her şeyi hedefine ulaşabilecek kadar öğretiriz. Burada eğitim alan çocukların hiçbirinin bir süre sonra böyle bir kaygısı kalmıyor. Burada her şey çok farklı. Bunun içinde kitap okumak var, resim yapmak, fotoğraf çekmek, her şey var" dedi.

'MATEMATİK MÜZESİ' PROJESİ

Gelecekte yapmak istediği çalışmalara değinen Alpaslan, "Emekli olduğum yıllarda 'Matematiğin Görsellikle Buluştuğu Mekan' adlı sergiler yapıyordum. Bunun ihtiyaç olduğunu hep bilen birisi olarak gelenlerin matematiğe olan bakış açılarının değişeceğini düşündüm. Gelen herkes farklı yanını görüyordu, farklı bakış açısıyla matematikten korkulamayacağını görüyordu. O zamanlardan beri bir matematik müzesi olması gerektiğini hep düşünmüşümdür. Hayalim dünyanın en güzel matematik müzesini kurmak. Avrupa'da farklı ülkelerde var ama en güzelini biz kuracağız" diye konuştu.

'HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRMEDEN ÖLMEK İSTEMİYORUM'

Müzeyi açabilmek için parasal kaynak bulamadığından yakınan Alpaslan, "2010 yılından beri hep soruyorlar 'Ne zaman açılacak?' diye. Ama hiç kimse 'Müzenin kuruluşu için neye ihtiyacınız var?' diye sormuyor. Müzeyi herkes dört gözle bekliyor, ben de bir an önce kurmak istiyorum. İzmir'de destek olabilecek çok insan var; fakat hiçbiri ülke adına, çocuklarımız ve gelecek için gerçekleştireceğim bu müze hayalini desteklemiyor. Hayalimi gerçekleştirmeden ölmek istemiyorum; ancak bunun için maddi desteğe ihtiyacım var" dedi.

İŞİTME ENGELLİLERE YÖNELİK PROJE

Başka projesi daha olduğunu dile getiren Nurten Alpaslan, "İşitme engellilerle ilgili de çok önemli bir projem var. Projenin basamakları; 0-3 yaş, 3-6 yaş ve 6 yaş üstü. Bunun için de anne- babanın rehabilitasyonu ve eğitimi de var. Çocukların artık doğduktan birkaç gün sonra işitme engelli olup olmadığı saptanıyor. Birçoğu çok zeki, çok hassas ama eğitimleri olmadığı ve toplumda kendilerini ifade edemedikleri için zihinsel engelli muamelesi görüyorlar. Çok acil bir şekilde bu projeyi de finanse edip hayata geçirebilmeye ihtiyacım var" diye konuştu.