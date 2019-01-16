Onun için tek gecelik mi, yoksa ideal eş misiniz? İlk öpücük her şeyi ele veriyor

İlk öpücükten sonra eşiniz hakkında kolayca öğrenebileceğiniz 8 önemli bilgi.

Her şey ilk öpücükten belli oluyor!

SEVGİLİNİZLE ARANIZDA KİMYA VAR MI? Bunu kelimelere dökmek oldukça zor. İlk elden tecrübe ettiğinizde hissettiğiniz bir şey. Dudaklarınız eşinizin dudaklarına dokunduğunda, anın sonsuza dek sürmesini mi yoksa en kısa sürede bitmesini mi istersiniz? Eşiniz size dünyanın en iyi öpücüğünü vermese bile, eğer güçlü bir bağlantı hissediyorsanız, bu harika bir işaret. Ancak öpüştükten sonra hayal kırıklığına uğradığınızı hissediyorsanız ve ikiniz arasında herhangi bir kıvılcım yoksa, kimyanız uymuyor bu zaman içinde de değişmeyecektir.

GELECEKTEKİ PARTNERİNİZ YATAKTA İYİ OLACAK MI? İlk öpücüğün, seks ile ilgili konular da dahil olmak üzere gelecekteki ilişkileriniz hakkında size çok fazla şey söyleyebileceği düşünülüyor. Aslında, ilk öpücük sırasında kullanılan tekniğin çoğu, yatak odasında daha sonra uygulanır, böylece eşinizle yatmanın gerçekten de buna değip değmeyeceğine kolayca karar verebilirsiniz. Sadece eşinizin dudaklarına değil, ellerini, hareketlerini, vücudunuzun hangi kısımlarını okşamayı tercih ettiklerinine de dikkat etmelisiniz. Dokunan eller, yaslanmış vücutlar, bacakların iç içe geçmesi - tüm bunlar arasında ek bir bağlantı oluşturur. Ve partneriniz tüm vücudunuzu harekete geçiriyorsa aynı şeyi yatakta da yapmaları olasıdır.

PARTNERİNİZ YETERİNCE EMİN Mİ? Eşinizin ilk öpücüğe yaklaşma şekli, aslında güven seviyelerini gösterebilir. Sizi öpücüğe zorluyor mu? Kendine güvenen bir insan ne yaptığını bilir ve pişman değildir. Eğer eşinizi öperken kendinize güveniyorsanız ve onun da aynı şekilde hissettiğini biliyorsanız, muhtemelen aradığınız ilişki budur. İlk öpüşmeden sonra duygularını göstermeye istekli olurlarsa, gelecekte sizden hiçbir şey gizlemeyeceklerdir.

PARTNERİNİZ KENDİYLE İLGİLENİYOR MU? Oldukça açık görünse de, neredeyse hiç kimse ilk öpücük sırasında eşlerinin hijyenine dikkat etmiyor. Ancak, aslında size karşı tutumları hakkında çok fazla şey ortaya çıkarabilir. Nefesi ferah kokuyor mu, parfüm kullanıyor mu, sizinle buluşmadan önce duş alıyor mu? Eğer öyleyse şanslısınız çünkü eşiniz sizi önemsiyor. Aksi durumda, bunun yalnızca bir kez olduğu yanılsamasına sıkışıp kalmayın. Birbirinizi öpmek için herhangi bir planınız olmasa bile, eşiniz kişisel hijyen kurallarını iyi bilmelidir.

PARTNERİNİZ İYİ BİR DİNLEYİCİ Mİ? Öpüştüğünüzde, eşinize kelimelerle aradıklarınızı açıklayamazsınız. İşte burada, beden diliniz gerçekten önemli bir rol oynuyor. İşin püf noktası sizi önemsemesidir. Örneğin, dil itişlerinden hoşlanmıyorsanız ve ona istemediğinizi gösterirseniz, ısrar etmeyi bırakmaları ve ritminize uyum sağlamaları gerekir. Eşiniz tüm ipuçlarını alırsa, iyi bir işaret olabilir! Bu aslında sizin gereksinimlerinize dikkat ettiği ve ilişkiniz uğruna bazı küçük fedakarlıklar yapmaya hazır olduğu anlamına gelir.

İLİŞKİNİZ NE KADAR CİDDİ OLACAK? Açıkçası, eğer bir kişi sizi öperse, size olan ilgisini onaylar. Ancak, bu mutlaka ciddi niyetin işareti değildir. Sadece eşinizin sizi cezbetmesi, ne tür bir ilişkiyle ilgilendiklerini açıklığa kavuşturdukları anlamına gelmez. İlk öpücüğünden sonra düşünmeye değer bazı göstergeler var. Mesela, sadece bir ilk öpücük mü yoksa ilk okşama mıydı? Eşiniz sizi ilk öptüğünde ne hissettiniz? Duygularınızı unutmayın. Bu öpücük sizi ona daha çok mu bağladı? Birlikte geleceğinizi hayal etmeye mi başladınız? Niyetlerinizi netleştirmek için tüm bu soruları yanıtlamanız gerekir.

ÖPÜŞMEK İÇİN ACELE EDİYOR MU? İlk öpücük, eşinizin fazla saldırgan olup olmadığını da gösterebilir. Eşinizin sizi vücudunuzun alt kısmından öpmeye çalıştığını fark ettiyseniz, dillerini kulağınıza sokar ya da gömleğinizi yukarı kaydırmak için istekliyse, muhtemelen sadece sizinle yatmak isterler. Eşiniz vücut dilinizi anlamadığında ve sizi istemediğinizi açıkça belirttikten sonra bile yapmayı istemediğiniz bir şeyi yapmaya zorladığında, bu gerçekten kötü bir başlangıç işaretidir. Açıkçası, bu kişi sabırlı olmanın önemini bilmiyor ve şu anda sahip olduğu şeyden zevk alamıyor.