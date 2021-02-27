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  4. Onun yüzünden yangın çıktı ama tek o ayakta kaldı

Onun yüzünden yangın çıktı ama tek o ayakta kaldı

27.02.2021 14:17 | Son Güncelleme:
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Çanakkale’de bacadan çıkan yangın evi küle çevirirken, yangına sebep olan baca ise dimdik ayakta kalması dikkat çekti.

Çanakkale’de bacadan çıkan yangın evi küle çevirirken, yangına sebep olan baca ise dimdik ayakta kalması dikkat çekti. Evi kullanılmaz hale gelen kişi, gözyaşlarına hakim olamadı.
Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Kutluoba köyünde bacadan çıktığı belirlenen yangında, bir ev kullanılamaz hale geldi. Evi kül olan H.Ç. gözyaşlarına hakim olamadı. Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sularında bacadan alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Ekipler, yangını söndürmek için büyük mücadele verdi. İhbar üzerine köye gelen jandarma ekipleri de yangını söndürmek için itfaiye ekiplerine yardımcı oldu.
İki itfaiye ve bir su tankeriyle müdahale edilen yangın, çevredeki evlere sıçramadan kontrol altına alındı. Yangında büyük hasar oluşan ev, kullanılamaz hale geldi. Evi kül olan Hüsnü Çakır, gözyaşlarına hakim olamadı. Halise Çakır ise tansiyonunun yükselmesi sonucu hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangına sebep olan baca evin kullanılmaz hale gelmesine rağmen dimdik durması dikkatlerden kaçmadı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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