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Onuncu kattan atlayan genç kız üzerine düşmüştü! "Olayı hatırlamıyorum"

12.11.2021 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Elazığ'da bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafeden atlayıp hayatını kaybeden Suriye uyruklu Rahaf Muhammed'in (19) üzerine düştüğü Vedat Güven'in (34) hastanedeki tedavisi sürüyor. Olay anını hatırlamadığını belirten Güven "Sosyal medyadan izledim, kadının biri üzerime düşmüş" dedi.

Onuncu kattan atlayan genç kız üzerine düşmüştü! "Olayı hatırlamıyorum"

Olay, 2 gün önce saat 15.00 sıralarında Gazi Caddesi'nde meydana geldi. Bir iş merkezinin 10'uncu katındaki kafenin terasında oturan Suriye uyruklu Rahaf Muhammed, iddiaya göre, bir süre telefonla konuştuktan sonra kendini boşluğa bıraktı. Muhammed, bu sırada caddede yürüyen Vedat Güven'in üzerine düştü. Ağır yaralanan Muhammed ile Güven, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybeden Muhammed, ailesine teslim edildikten sonra asri mezarlıkta defnedildi. Güven ise ameliyata alındı.

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'OLAY YERİNDE BANA KALP MASAJI YAPMIŞLAR'

Hayati tehlike geçtikten sonra DHA'ya konuşan Güven, "İzzetpaşa Camii'ne kadar yürüdüğümü hatırlıyorum. Sonrası aklıma gelmiyor. Gözümü açtığımda ambulanstaydım, sonra da buradaydım. Daha sonra sosyal medyadan izledim. Kadının biri üzerime düşmüş. Olay yerinde bir kişi, bana yardım etmiş. Bugün sabah bana mesaj yazdı. 'Dilin boğazına kaçmış. Önce dilini çıkardım sonra kalp masajı yaptık. Sonra hayata döndün' dedi. Nasıl olup bittiğini bilmiyorum. Bir şey hatırlamıyorum. Kadın ölmüş. Allah rahmet eylesin" dedi.

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'SIRTIMA 8 TANE PLATİN TAKMIŞLAR'

Ameliyat olduğunu belirten Güven, şöyle konuştu:

"Sırt kemiğimde ve sol omzumda kırık var. Dün ameliyat oldum, bandaj bağladılar. 'Eğer kırık düzelmezse bir daha ameliyata alacağız' dediler. Şu anda kolumu hissetmiyorum. Kolumu zor kaldırıyorum. Doktorun bana söylediğine göre, sırtıma 8 tane platin takmışlar. Sol kolum da sakat kalabilirmiş, bir hafta sonra belli olacak. 'Bundan sonra inşaatlarda, ağır işlerde çalışamazsın, 5 kilodan fazla kaldıramazsın' dediler. Sonuçta bir kaza oldu. Allah, kimsenin başına vermesin. Sadece yetkililerden iş istiyorum. Çalışabileceğim bir iş olsa bana yeterli. Başka bir isteğim yok. Allah, herkesten razı olsun" diye konuştu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

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İntihar Elazığ
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