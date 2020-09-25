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  4. Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

Onuncu kattan havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2020 01:56 | Son Güncelleme

Sivas’ta bir apartmanın onuncu katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybettiEdinilen bilgilere göre olay Selçuklu Mahallesi 23.

Sivas’ta bir apartmanın onuncu katından havalandırma boşluğuna düşen genç kız hayatını kaybetti
Edinilen bilgilere göre olay Selçuklu Mahallesi 23. sokakta bulunan 10 katlı bir apartman da meydana geldi. Apartmanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan İrem E.(19) henüz bilinmeyen bir nedenle onunca kattan apartmanın havalandırma boşluğuna düştü. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan genç kız olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Genç kız burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın intihar etmiş olabileceği şüphesi üzerinde durulurken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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